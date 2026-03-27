Украинцам начали начислять кэшбек за февраль: выплаты получат более четырех миллионов граждан

Украинцы начали получать кэшбек за февраль / Depositphotos

С 27 марта начинается перечисление средств за январь 2026 года. Выплаты получат более 4,1 млн пользователей, которые накопили сумму более 2 гривен и активировали карту "Национального кэшбека" в приложении "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

За время работы программы объем купленных украинских товаров превысил 67,38 млрд грн. По данным ведомства, в ближайшее время также ожидается старт выплат за февраль.

Новые правила начисления с 1 марта

Программа перешла на дифференцированную модель, где размер компенсации зависит от категории товара:

  • 15% кэшбэка начисляется на категории с высокой долей импорта: бытовая химия, косметика, товары для дома и ремонта, одежда, обувь, сыры и канцелярия;
  • 5% действует в сегментах, где у украинских производителей сильные позиции: мясо, молоко, овощи, фрукты, сладости, аптечные товары и консервация.

"Такой подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта", - подчеркнули в министерстве.

Проверить процент начисления на конкретный товар можно на портале "Сделано в Украине" или через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

На что можно потратить деньги?

Накопленные средства можно использовать на безналичную оплату услуг и товаров:

  • коммунальные и почтовые услуги;
  • продукты питания, лекарства и медицинские изделия украинского производства;
  • книги и печатная продукция;
  • благотворительные взносы в поддержку ВСУ.

Кешбек начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

Кешбек на горючее

С 20 марта в программу присоединились более 150 сетей АЗС. Теперь украинцы получают компенсацию за заправку авто:

  • 15% - на дизельное топливо;
  • 10% - на бензин;
  • 5% - на автогаз.

Ранее сообщалось, что программа " Национальный кэшбек " не прекратит работу автоматически 30 июня. Ее функционирование будет продолжаться и дальше.

Автор:
Татьяна Ковальчук