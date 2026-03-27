- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинцам начали начислять кэшбек за февраль: выплаты получат более четырех миллионов граждан
С 27 марта начинается перечисление средств за январь 2026 года. Выплаты получат более 4,1 млн пользователей, которые накопили сумму более 2 гривен и активировали карту "Национального кэшбека" в приложении "Дія".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
За время работы программы объем купленных украинских товаров превысил 67,38 млрд грн. По данным ведомства, в ближайшее время также ожидается старт выплат за февраль.
Новые правила начисления с 1 марта
Программа перешла на дифференцированную модель, где размер компенсации зависит от категории товара:
- 15% кэшбэка начисляется на категории с высокой долей импорта: бытовая химия, косметика, товары для дома и ремонта, одежда, обувь, сыры и канцелярия;
- 5% действует в сегментах, где у украинских производителей сильные позиции: мясо, молоко, овощи, фрукты, сладости, аптечные товары и консервация.
"Такой подход позволяет более точно направлять государственную поддержку и стимулировать спрос именно в тех категориях, где есть потенциал для замещения импорта", - подчеркнули в министерстве.
Проверить процент начисления на конкретный товар можно на портале "Сделано в Украине" или через сканер штрихкодов в приложении "Дія".
На что можно потратить деньги?
Накопленные средства можно использовать на безналичную оплату услуг и товаров:
- коммунальные и почтовые услуги;
- продукты питания, лекарства и медицинские изделия украинского производства;
- книги и печатная продукция;
- благотворительные взносы в поддержку ВСУ.
Кешбек начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.
Кешбек на горючее
С 20 марта в программу присоединились более 150 сетей АЗС. Теперь украинцы получают компенсацию за заправку авто:
-
15% - на дизельное топливо;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
Ранее сообщалось, что программа " Национальный кэшбек " не прекратит работу автоматически 30 июня. Ее функционирование будет продолжаться и дальше.