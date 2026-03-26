Отменят ли "Национальный кэшбек" после 30 июня: в Минэкономики ответили

Программа "Национальный Кэшбэк" не прекратит работу автоматически 30 июня. Ее функционирование будет продолжаться и дальше.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив.

По его словам, дата является лишь предельным сроком для использования уже начисленных средств на специальных счетах пользователей.

Сама же инициатива продолжит свою работу, а решения о дальнейших параметрах будут приниматься с учетом спроса, результативности и бюджетных возможностей.

По словам замминистра, общие продажи товаров, зарегистрированных в системе "Национальный Кэшбэк", выросли примерно на 10%.

Особенно заметно "перетекание" спроса по импорту на украинскую продукцию в таких категориях, как молочные изделия и сладости - здесь показатель перехода потребителей к отечественным брендам достигает 12%.

"Средства кэшбека расходуются внутри страны, поддерживают легальный отечественный бизнес, способствуют росту безналичных расчетов и налоговых поступлений. И это как раз тот эффект, на который рассчитана поведенческая экономика, – когда небольшие, но регулярные стимулы постепенно меняют привычки и формируют новую модель потребления", - добавил Киндратив.

О программе "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный Кэшбэк" направлена на поддержку украинских производителей и стимулирование спроса на товары отечественного производства. Средства, выделенные правительством, помогут покупателям получать государственную денежную помощь за совершенные покупки в рамках платформы "Сделано в Украине".

Программа "Национальный Кэшбэк" полноценно работает уже год, сейчас продолжается анализ работы программы. Государство впервые получило данные о реальном потреблении украинцев: где люди покупают украинское, а где – импорт.

Напомним, с 1 марта 2026 г. в Украине обновили программу "Национальный кэшбек", чтобы стимулировать покупку отечественных товаров. Вместо стандартных 10% кэшбека процент будет дифференцированным – 5% или 15% в зависимости от категории товаров.