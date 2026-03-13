Поддержка украинского производителя: Кабмин выделил еще 2,1 млрд грн на "Нацкэшбек"

Кабинет министров выделил еще 2,1 млрд грн на программу "Национальный кэшбек". Денежные средства пойдут на оказание государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в распоряжении правительства.

Государственная помощь украинцам

Правительство установило, что в 2026 году расходы по оказанию государственной помощи могут осуществляться за счет средств резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе. Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства поручено использовать средства в соответствии с постановлением Кабмина от 20 августа 2024 г. №952 о реализации экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы "Зроблено в Україні".

Минэкономики также имеет:

утвердить перечень расходов по оказанию помощи покупателям украинских товаров в недельный срок после согласования с Министерством финансов;

подготовить отчет об использовании средств и подать его до 30 декабря 2026 в Министерство финансов и Государственной казначейской службы.

О программе "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный кэшбэк" направлена на поддержку украинских производителей и стимулирование спроса на товары отечественного производства. Средства, выделенные правительством, помогут покупателям получать государственную денежную помощь за совершенные покупки в рамках платформы "Зроблено в Україні".

Программа "Национальный кэшбек" полноценно работает уже год, сейчас продолжается анализ работы программы. Государство впервые получило данные о реальном потреблении украинцев: где люди покупают украинское, а где – импорт. Об успехах и перспективах госпрограммы читайте подробнее в нашем материале.

Напомним, с 1 марта 2026 г. в Украине обновили программу "Национальный кэшбек", чтобы стимулировать покупку отечественных товаров. Вместо стандартных 10% кэшбека процент будет дифференцированным – 5% или 15% в зависимости от категории товаров.