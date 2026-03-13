Запланована подія 2

Поддержка украинского производителя: Кабмин выделил еще 2,1 млрд грн на "Нацкэшбек"

Кабмин выделил 2,1 млрд грн на Нацкешбек / Shutterstock

Кабинет министров выделил еще 2,1 млрд грн на программу "Национальный кэшбек". Денежные средства пойдут на оказание государственной денежной помощи покупателям товаров украинского производства.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в распоряжении правительства.

Государственная помощь украинцам

Правительство установило, что в 2026 году расходы по оказанию государственной помощи могут осуществляться за счет средств резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе. Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства поручено использовать средства в соответствии с постановлением Кабмина от 20 августа 2024 г. №952 о реализации экспериментальных проектов в рамках Всеукраинской экономической платформы "Зроблено в Україні".

Минэкономики также имеет:

  • утвердить перечень расходов по оказанию помощи покупателям украинских товаров в недельный срок после согласования с Министерством финансов;
  • подготовить отчет об использовании средств и подать его до 30 декабря 2026 в Министерство финансов и Государственной казначейской службы.

О программе "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный кэшбэк" направлена на поддержку украинских производителей и стимулирование спроса на товары отечественного производства. Средства, выделенные правительством, помогут покупателям получать государственную денежную помощь за совершенные покупки в рамках платформы "Зроблено в Україні".

Программа "Национальный кэшбек" полноценно работает уже год, сейчас продолжается анализ работы программы. Государство впервые получило данные о реальном потреблении украинцев: где люди покупают украинское, а где – импорт. Об успехах и перспективах госпрограммы читайте подробнее в нашем материале.

Напомним, с 1 марта 2026 г. в Украине обновили программу "Национальный кэшбек", чтобы стимулировать покупку отечественных товаров. Вместо стандартных 10% кэшбека процент будет дифференцированным – 5% или 15% в зависимости от категории товаров.

Автор:
Ольга Опенько