Підтримка українського виробника: Кабмін виділив ще 2,1 млрд грн на "Нацкешбек"

Кабінет міністрів виділив ще 2,1 млрд грн на програму “Національний кешбек”. Кошти підуть на надання державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в розпорядженні уряду.

Державна допомога українцям

Уряд установив, що у 2026 році витрати на надання державної допомоги можуть здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі. Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства доручено використати кошти відповідно до постанови Кабміну від 20 серпня 2024 року №952 про реалізацію експериментальних проектів у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Мінекономіки також має:

затвердити перелік витрат на надання допомоги покупцям українських товарів у тижневий строк після погодження з Міністерством фінансів;

підготувати звіт про використання коштів і подати його до 30 грудня 2026 року до Міністерства фінансів та Державної казначейської служби.

Про програму "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" спрямована на підтримку українських виробників та стимулювання попиту на товари вітчизняного виробництва. Кошти, виділені урядом, допоможуть покупцям отримувати державну грошову допомогу за здійснені покупки в рамках платформи "Зроблено в Україні".

Програма "Національний кешбек" повноцінно працює вже рік, зараз триває аналіз роботи програми. Держава вперше отримала дані про реальне споживання українців: де люди купують українське, а де - імпорт. Про успіхи і перспективи держпрограми детальніше читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Україні оновили програму "Національний кешбек", щоб стимулювати покупку вітчизняних товарів. Замість стандартних 10% кешбеку відсоток буде диференційованим — 5% або 15%, залежно від категорії товарів.