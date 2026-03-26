Чи скасують "Національний кешбек" після 30 червня: у Мінекономіки дали відповідь

Програма “Національний кешбек” не припинить роботу автоматично 30 червня. Її функціонування триватиме й надалі.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

За його словами, вказана дата є лише граничним терміном для використання вже нарахованих коштів на спеціальних рахунках користувачів.

Сама ж ініціатива продовжить свою роботу, а рішення про її подальші параметри будуть ухвалюватися з урахуванням попиту, результативності та бюджетних можливостей.

За словами заступника міністра, загальні продажі товарів, зареєстрованих у системі "Національний кешбек", зросли приблизно на 10%.

Особливо помітне "перетікання" попиту з імпорту на українську продукцію в таких категоріях, як молочні вироби та солодощі — тут показник переходу споживачів до вітчизняних брендів сягає 12%.

"Кошти кешбеку витрачаються всередині країни, підтримують легальний вітчизняний бізнес, сприяють зростанню безготівкових розрахунків та податкових надходжень. І це якраз той ефект, на який розрахована поведінкова економіка, – коли невеликі, але регулярні стимули поступово змінюють звички та формують нову модель споживання", - додав Кіндратів.

Про програму "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" спрямована на підтримку українських виробників та стимулювання попиту на товари вітчизняного виробництва. Кошти, виділені урядом, допоможуть покупцям отримувати державну грошову допомогу за здійснені покупки в рамках платформи "Зроблено в Україні".

Програма "Національний кешбек" повноцінно працює вже рік, зараз триває аналіз роботи програми. Держава вперше отримала дані про реальне споживання українців: де люди купують українське, а де - імпорт.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року в Україні оновили програму "Національний кешбек", щоб стимулювати покупку вітчизняних товарів. Замість стандартних 10% кешбеку відсоток буде диференційованим — 5% або 15%, залежно від категорії товарів.