Налогообложение цифровых платформ: в OLX объяснили, что меняется для пользователей

OLX положительно оценивает принятие законопроекта №15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, и отмечает, что для пользователей в 2026 году ничего не изменится и можно продавать и покупать по-прежнему.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба OLX.

Там отметили, что законопроект принят в формате, что в целом соответствует европейской практике.

Кого будут облагать налогом

Из важного в документе (согласно тексту, принятому в первом чтении):

вводятся пороговые значения относительно количества транзакций и размера полученного дохода (30 продаж в год или доход от продаж более 2000 евро);

доход от продажи товаров до 2000 евро не будет облагаться налогом;

нет положений о раскрытии банковской информации пользователей;

не вводится обязанность открывать специальные счета.

"Для наших пользователей это означает, что существенных изменений здесь и сейчас не произойдет, ведь закон вступит в силу не раньше 2027 года. Более того, новые правила будут касаться только тех, кто производит более 30 продаж в год или продает товаров на сумму более 2000 евро", - подчеркнули в компании.

Однако закон возлагает на такие платформы, как OLX, функцию "налогового агента", обязывающую выполнять обязанности по уплате налогов от имени пользователей. Для обеспечения надлежащего внедрения на стороне платформ очень важно предоставить компаниям достаточно времени на подготовку.

Как предлагается облагать доходы от цифровых платформ

8 апреля Верховная Рада приняла за основу проект закона №15111-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов.

В частности, речь идет о сотрудниках служб доставки (курьеров), водителях такси, специалистах, предоставляющих услуги ремонта на дому и т.д. К примеру, под действие норм предлагаемого законопроекта подпадают такие компании как Uber, Uklon, Bolt, Kabanchik.

Предлагается ввести упрощенное налогообложение таких физических лиц на уровне 5% от дохода плюс 5% военного сбора. В настоящее время действующим законодательством предусмотрено налогообложение таких работников на уровне 18% НДФЛ плюс 5% ВЗ. Итак, настаивают инициаторы законопроекта, введение новых правил налогообложения должно уменьшить налоговую нагрузку на физлиц, предоставляющих услуги в сотрудничестве с цифровыми платформами.

Под действие новых правил (в случае принятия закона) потенциально подпадают около 300 тысяч человек, которые не должны будут беспокоиться по вопросам администрирования уплаты налогов, поскольку налоговыми агентами станут цифровые платформы.

Если стоимость предоставленных физлицом через цифровую платформу услуг или проданных товаров в течение года не превышает эквивалент 2 тыс. евро, а количество транзакций не выше 30, эти доходы вообще не облагаются налогом.

Возможное введение в Украине налогообложения доходов физических лиц, полученных от сотрудничества с цифровыми платформами, может принести государственному бюджету 14-15 млрд грн в год дополнительных доходов.

Сервисы Uklon, Bolt и Glovo поддержали быстрое принятие и внедрение законопроекта о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы.