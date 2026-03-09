Запланована подія 2

Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире в 2021-2025 годах

Украина в 2021–2025 годах стала крупнейшим в мире получателем большого вооружения, получив 9,7% общего мирового импорта, тогда как в предыдущем пятилетии (2016–2020) ее доля составляла лишь 0,1%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на новый доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, по меньшей мере, 36 государств поставляли Украине вооружения, среди которых США, Германия и Польша стали крупнейшими поставщиками. США обеспечили 41% поставок, Германия – 14%, а Польша – 9,4%.

В 2025 году объемы поставок в Украину несколько снизились из-за сокращения военной помощи со стороны США, но многие европейские страны, а также Австралия и Канада продолжили значительные поставки и пообещали продолжить их в последующие годы.

В 2021-2025 годах Европа стала регионом с крупнейшим импортом вооружения в мире, доля которого составляла 33%, а Украина возглавила рейтинг получателей в этом регионе и мире.

Среди основных видов поставленного вооружения были современные боевые самолеты, средства противовоздушной обороны, управляемые ракеты и другое тяжелое оружие.

В прошлом году Украину также признали крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений в период 2020-2024 годов, ее импорт увеличился почти в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами.

Автор:
Татьяна Гойденко