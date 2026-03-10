- Категория
АТБ, Сильпо и Novus заработали более 550 млрд грн: топ-10 продуктовых ритейлеров Украины
Десять крупнейших продуктовых сетей Украины в 2025 году получили более 551 млрд. грн. выручки. Наибольший оборот остается у "АТБ-Маркет" — 247 млрд грн, тогда как быстрый рост показали "Фора" и "Сентябрь Плюс".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.
У 10 крупнейших продуктовых ритейлеров Украины уже более 550 млрд грн оборота — это примерно пять годовых бюджетов Киева.
Так, Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2026 год с доходами 106,4 млрд. грн. и расходами 113 млрд. грн.
Большинство крупных продуктовых сетей в 2025 году продемонстрировали рост оборота по сравнению с 2024 годом.
Общий оборот топ-10 продуктовых ритейлеров:
- 2024: ≈ 466 млрд грн;
- 2025: ≈ 551 млрд грн.
В целом рынок вырос примерно на 18%.
Наибольший рост среди топ-компаний показали "Фора", "Вересень Плюс" и "Фудком".
Быстрый рост продемонстрировали:
- "Вересень Плюс" (+≈30%);
- "Фора" (+≈27%);
- "Фудком" (+≈18,7%).
Единственной сетью, продемонстрировавшей спад, стал "Ашан" (– ≈1,2%).
Топ-10 продуктовых ретейлеров Украины по обороту в 2025 году
|Компания
|Выручка 2024 год, млн грн
|Выручка 2025 год, млн грн
|+/- млн грн
|Изменение, %
|ООО "АТБ-Маркет" (АТБ)
|208 905
|247 349
|+38 444
|+18,4%
|ООО "Сильпо-Фуд" ("Сильпо", "Le Silpo")
|93 017
|106 071
|+13 054
|+14,0%
|ООО "Фора" ("Фора")
|34 953
|44 344
|+9 391
|+26,9%
|ООО "Новус Украина" (NOVUS)
|29 015
|34 688
|+5 673
|+19,6%
|ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" (METRO)
|28 754
|33 920
|+5 166
|+18,0%
|ООО "Омега" (VARUS)
|20 024
|24 094
|+4 070
|+20,3%
|ООО "Фудком" ("Большой Карман")
|19 919
|23 652
|+3 733
|+18,7%
|ЧП "Таврия Плюс" ("Таврия В", "Космос", "Блеск & Ведро")
|13 613
|15 286
|+1 673
|+12,3%
|ООО "Ашан Украина Гипермаркет" ("Ашан")
|10 150
|10 030
|-1,2%
|ООО "Вересень Плюс" ("Файно Маркет")
|9 078
|11 813
|+2 735
|+30,1%
Динамика выручки
АТБ увеличил объем оборота на около 18% по сравнению с 2024 годом. "Сельпо" увеличило выручку примерно на 14%.
Самый быстрый рост среди крупных сетей продемонстрировала "Фора" – более 26%.
В 2025 году украинский продуктовый ритейл продемонстрировал активный рост: лидером по количеству магазинов осталась сеть АТБ с 1319 точками, тогда как луцкая "Сим23" и "Сими" возглавила рейтинг по темпам развития, открыв за год 133 новых магазина.