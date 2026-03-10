Запланована подія 2

АТБ, Сильпо и Novus заработали более 550 млрд грн: топ-10 продуктовых ритейлеров Украины

Супермаркет
Сильпо, АТБ и Novus заработали более 550 млрд. грн. в 2025 году. / Pixabay

Десять крупнейших продуктовых сетей Украины в 2025 году получили более 551 млрд. грн. выручки. Наибольший оборот остается у "АТБ-Маркет" — 247 млрд грн, тогда как быстрый рост показали "Фора" и "Сентябрь Плюс".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

У 10 крупнейших продуктовых ритейлеров Украины уже более 550 млрд грн оборота — это примерно пять годовых бюджетов Киева.

Так, Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2026 год с доходами 106,4 млрд. грн. и расходами 113 млрд. грн.

Большинство крупных продуктовых сетей в 2025 году продемонстрировали рост оборота по сравнению с 2024 годом.

Общий оборот топ-10 продуктовых ритейлеров:

  • 2024: ≈ 466 млрд грн;  
  • 2025: ≈ 551 млрд грн.

В целом рынок вырос примерно на 18%.

Наибольший рост среди топ-компаний показали "Фора", "Вересень Плюс" и "Фудком".

Быстрый рост продемонстрировали:

  •   "Вересень Плюс" (+≈30%);
  •   "Фора" (+≈27%);
  •    "Фудком" (+≈18,7%).

Единственной сетью, продемонстрировавшей спад, стал "Ашан" (– ≈1,2%).

Топ-10 продуктовых ретейлеров Украины по обороту в 2025 году

Компания Выручка 2024 год, млн грн Выручка 2025 год, млн грн +/- млн грн Изменение, %
ООО "АТБ-Маркет" (АТБ) 208 905 247 349 +38 444 +18,4%
ООО "Сильпо-Фуд" ("Сильпо", "Le Silpo") 93 017 106 071 +13 054 +14,0%
ООО "Фора" ("Фора") 34 953 44 344 +9 391 +26,9%
ООО "Новус Украина" (NOVUS) 29 015 34 688 +5 673 +19,6%
ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" (METRO) 28 754 33 920 +5 166 +18,0%
ООО "Омега" (VARUS) 20 024 24 094 +4 070 +20,3%
ООО "Фудком" ("Большой Карман") 19 919 23 652 +3 733 +18,7%
ЧП "Таврия Плюс" ("Таврия В", "Космос", "Блеск & Ведро") 13 613 15 286 +1 673 +12,3%
ООО "Ашан Украина Гипермаркет" ("Ашан") 10 150 10 030 -1,2%
ООО "Вересень Плюс" ("Файно Маркет") 9 078 11 813 +2 735 +30,1%

Динамика выручки

АТБ увеличил объем оборота на около 18% по сравнению с 2024 годом. "Сельпо" увеличило выручку примерно на 14%.

Самый быстрый рост среди крупных сетей продемонстрировала "Фора" – более 26%.

В 2025 году украинский продуктовый ритейл продемонстрировал активный рост: лидером по количеству магазинов осталась сеть АТБ с 1319 точками, тогда как луцкая "Сим23" и "Сими" возглавила рейтинг по темпам развития, открыв за год 133 новых магазина.

Автор:
