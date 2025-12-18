Київрада затвердила бюджет столиці: основні цифри

Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2026 рік на рівні понад 106 млрд грн. Кошторис передбачає фінансування життєво важливих сфер, надання послуг мешканцям, а також підтримку військових, ветеранів та соціально незахищених киян.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Основні цифри бюджету

Проєкт бюджету Києва на 2026 рік запланований на рівні понад 106 млрд грн — на 16 млрд більше, ніж стартовий бюджет цього року.

Серед основних напрямів фінансування:

Освіта — майже 38 млрд грн, зокрема на підвищення зарплат педагогів та створення безпечного освітнього середовища.

— майже 38 млрд грн, зокрема на підвищення зарплат педагогів та створення безпечного освітнього середовища. Транспортна галузь — понад 21 млрд грн, з яких 12 млрд грн передбачено на дотації громадському транспорту.

— понад 21 млрд грн, з яких 12 млрд грн передбачено на дотації громадському транспорту. Житлово-комунальна сфера — близько 7,5 млрд грн на ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла та об’єктів критичної інфраструктури, підвищення енергостійкості.

— близько 7,5 млрд грн на ремонт тепломереж, відновлення пошкодженого житла та об’єктів критичної інфраструктури, підвищення енергостійкості. Соціальний захист — майже 11 млрд грн на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників та внутрішньо переміщених осіб.

— майже 11 млрд грн на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю, ветеранів, родин захисників та внутрішньо переміщених осіб. Медицина — 7,3 млрд грн на модернізацію лікарень, лікування та реабілітацію захисників.

— 7,3 млрд грн на модернізацію лікарень, лікування та реабілітацію захисників. Допомога Збройним силам України — не менше 2 млрд грн із можливістю подальшого збільшення для підтримки військових та їхніх родин.

Окрім цього, у рамках програми економічного та соціального розвитку міста на реалізацію проєктів розвитку у всіх сферах міського господарства планують спрямувати майже 12,9 млрд грн.

Нагадаємо, у Києві співвласники багатоквартирних будинків зможуть отримати часткову компенсацію витрат на встановлення систем протипожежного захисту. Відповідне рішення ухвалила Київрада - компенсація становитиме до 50% вартості робіт і проєктної документації.