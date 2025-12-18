- Категория
Киеврада утвердил бюджет столицы: основные цифры
Киеврада приняла бюджет столицы на 2026 год на уровне более 106 млрд грн. Смета предполагает финансирование жизненно важных сфер, предоставление услуг жителям, а также поддержку военных, ветеранов и социально незащищенных киевлян.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Основные цифры бюджета
Проект бюджета Киева на 2026 год запланирован на уровне более 106 млрд грн - на 16 млрд больше, чем стартовый бюджет в этом году.
Среди основных направлений финансирования:
- Образование — почти 38 млрд грн, в том числе повышение зарплат педагогов и создание безопасной образовательной среды.
- Транспортная отрасль – более 21 млрд грн, из которых 12 млрд грн предусмотрено на дотации общественному транспорту.
- Жилищно-коммунальная сфера — около 7,5 млрд. грн. на ремонт теплосетей, восстановление поврежденного жилья и объектов критической инфраструктуры, повышение энергостойкости.
- Социальная защита – почти 11 млрд грн в поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов, семей защитников и внутренне перемещенных лиц.
- Медицина – 7,3 млрд грн на модернизацию больниц, лечение и реабилитацию защитников.
- Помощь Вооруженным силам Украины — не менее 2 млрд. грн. с возможностью дальнейшего увеличения для поддержки военных и их семей.
Кроме того, в рамках программы экономического и социального развития города на реализацию проектов развития во всех сферах городского хозяйства планируют направить почти 12,9 млрд грн.
