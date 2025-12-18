Запланована подія 2

Киеврада утвердил бюджет столицы: основные цифры

Киевсовет
Киевский городской совет принял бюджет столицы / КГГА

Киеврада приняла бюджет столицы на 2026 год на уровне более 106 млрд грн. Смета предполагает финансирование жизненно важных сфер, предоставление услуг жителям, а также поддержку военных, ветеранов и социально незащищенных киевлян.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Основные цифры бюджета

Проект бюджета Киева на 2026 год запланирован на уровне более 106 млрд грн - на 16 млрд больше, чем стартовый бюджет в этом году.

Среди основных направлений финансирования:

  • Образование — почти 38 млрд грн, в том числе повышение зарплат педагогов и создание безопасной образовательной среды.
  • Транспортная отрасль – более 21 млрд грн, из которых 12 млрд грн предусмотрено на дотации общественному транспорту.
  • Жилищно-коммунальная сфера — около 7,5 млрд. грн. на ремонт теплосетей, восстановление поврежденного жилья и объектов критической инфраструктуры, повышение энергостойкости.
  • Социальная защита – почти 11 млрд грн в поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов, семей защитников и внутренне перемещенных лиц.
  • Медицина – 7,3 млрд грн на модернизацию больниц, лечение и реабилитацию защитников.
  • Помощь Вооруженным силам Украины — не менее 2 млрд. грн. с возможностью дальнейшего увеличения для поддержки военных и их семей.

Кроме того, в рамках программы экономического и социального развития города на реализацию проектов развития во всех сферах городского хозяйства планируют направить почти 12,9 млрд грн.

Напомним, в Киеве совладельцы многоквартирных домов смогут получить частичную компенсацию расходов по установке систем противопожарной защиты. Соответствующее решение принял Киевсовет – компенсация составит до 50% стоимости работ и проектной документации.

Автор:
Ольга Опенько