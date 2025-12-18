Киеврада утвердил бюджет столицы: основные цифры

Киеврада приняла бюджет столицы на 2026 год на уровне более 106 млрд грн. Смета предполагает финансирование жизненно важных сфер, предоставление услуг жителям, а также поддержку военных, ветеранов и социально незащищенных киевлян.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Основные цифры бюджета

Проект бюджета Киева на 2026 год запланирован на уровне более 106 млрд грн - на 16 млрд больше, чем стартовый бюджет в этом году.

Среди основных направлений финансирования:

Образование — почти 38 млрд грн, в том числе повышение зарплат педагогов и создание безопасной образовательной среды.

— почти 38 млрд грн, в том числе повышение зарплат педагогов и создание безопасной образовательной среды. Транспортная отрасль – более 21 млрд грн, из которых 12 млрд грн предусмотрено на дотации общественному транспорту.

– более 21 млрд грн, из которых 12 млрд грн предусмотрено на дотации общественному транспорту. Жилищно-коммунальная сфера — около 7,5 млрд. грн. на ремонт теплосетей, восстановление поврежденного жилья и объектов критической инфраструктуры, повышение энергостойкости.

— около 7,5 млрд. грн. на ремонт теплосетей, восстановление поврежденного жилья и объектов критической инфраструктуры, повышение энергостойкости. Социальная защита – почти 11 млрд грн в поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов, семей защитников и внутренне перемещенных лиц.

– почти 11 млрд грн в поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов, семей защитников и внутренне перемещенных лиц. Медицина – 7,3 млрд грн на модернизацию больниц, лечение и реабилитацию защитников.

– 7,3 млрд грн на модернизацию больниц, лечение и реабилитацию защитников. Помощь Вооруженным силам Украины — не менее 2 млрд. грн. с возможностью дальнейшего увеличения для поддержки военных и их семей.

Кроме того, в рамках программы экономического и социального развития города на реализацию проектов развития во всех сферах городского хозяйства планируют направить почти 12,9 млрд грн.

