Киев будет компенсировать до 50% стоимости установки систем противопожарной защиты в домах

Городские власти помогут киевлянам установить пожарную сигнализацию / Pexels

В Киеве совладельцы многоквартирных домов смогут получить частичную компенсацию расходов по установке систем противопожарной защиты. Соответствующее решение принял Киевсовет – компенсация составит до 50% стоимости работ и проектной документации.

О программе софинансирования систем противопожарной защиты

Киеврада приняла решение о частичном возмещении расходов для ОСМД, ЖСК и управляющих домов на установку и капитальный ремонт систем противопожарной защиты. Компенсация составит до 50% стоимости проектной документации (в пределах установленного лимита) и до 50% стоимости работ по монтажу или ремонту систем пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения.

По словам депутата Киеврады и главы постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Александра Бродского, решение позволит быстрее устанавливать современные системы защиты, обеспечивая жителям исправное оповещение и дополнительный уровень безопасности.

"Если что-то загорается, то от исправности систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения зависит, успеют ли жильцы вовремя выйти в безопасное место. Поэтому наша обязанность помочь домам как можно быстрее навести порядок...", - подчеркнул Александр Бродский.

Напомним, правительство еще в апреле сообщало, что в этом году планируется установить 280 новых энергетических установок и более 140 модульных котельных по всей Украине.

Автор:
Ольга Опенько