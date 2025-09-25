"Час тишины" в торговых сетях: какие столичные заведения уже присоединились к инициативе КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) выступила с инициативой ввести в крупных торговых сетях "час тишины" в качестве примера социально ответственного бизнеса. На этот призыв уже откликнулись два столичных торгово-развлекательных центра: Dream и Respublika Park.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявления ТРЦ.

В Dream ввели ежедневный "час тишины" с 17:00 до 18:00.

"Это момент покоя и уюта: для людей с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством — ред.), ветеранов, родителей с малышами или старших посетителей. А еще для всех, кто хочет отдохнуть от городского ритма", — отметили в администрации ТРЦ.

Также, как пишет Украинский совет торговых центров, к инициативе КГГА присоединился торгово-развлекательный центр Respublika Park, который ввел "час тишины" с 11:00 до 12:00.

"Опыт боевых действий нередко оставляет повышенную чувствительность к шуму и яркому свету. Пространства с высокой активностью, где многие звуки, свет и многие люди должны быть адаптированы для посетителей и ветеранов, которые стали более чувствительными после боевого опыта. Внедрение "часа тишины" позволяет минимизировать эти факторы и создать более безопасное пространство и комфорт пребываний", - пояснила СЕО ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

Как работает "час тишины"?

В течение определенного времени в супермаркетах и торгово-развлекательных центрах:

приглушают свет;

снижают уровень шума;

отключают музыку и динамические экраны.

Это решение создает безопасное пространство, где люди с повышенной сенсорной чувствительностью могут комфортно совершать покупки. "Час тишины" особенно важен для ветеранов из ПТСР, которым резкие звуки могут вызвать тревогу, а также пожилых людей и родителей с детьми.

Такая практика уже успешно применяется во многих странах, в частности, в Великобритании, США и Канаде. Внедрение этой инициативы в Украине - шаг к созданию инклюзивного города, где каждый испытывает уважение и заботу.

Напомним, 23 сентября сообщалось, что заместитель главы КГГА по социальной, ветеранской и гендерной политике Марина Хонда предложила ввести "час тишины" в крупных торговых сетях. Такая инициатива является примером заботы и внимания к потребностям каждого человека, особенно ветеранов из ПТСР.