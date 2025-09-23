В КГГА предложили внедрить "час тишины" в супермаркетах: что предполагает инициатива

В Киеве могут ввести "час тишины" в крупных торговых сетях. Эта инициатива является примером социально ответственного бизнеса, демонстрирующего заботу и внимание к потребностям каждого, особенно ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на предложение, с которым выступила заместитель главы КГГА по социальной, ветеранской и гендерной политике Марина Хонда.

"Социально ответственный бизнес - это не только качественный сервис или конкурентные цены. Это также о заботе, уважении и внимании к потребностям каждого человека", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, в больших торговых просторах, где постоянно раздаются объявления, играет музыка и мелькает яркий свет, есть люди, для которых такая атмосфера становится настоящим испытанием. Это касается людей с расстройством аутистического спектра, повышенной чувствительностью к звукам и свету, а также ветеранов и гражданских ПТСР.

"Чтобы сделать среду более удобной для всех, одним из решений может стать внедрение "часа тишины", - пояснила Хонда.

Как работает "час тишины"?

В течение определенного времени в супермаркетах:

приглушают свет;

снижают уровень шума;

отключают музыку и динамические экраны.

Это простое, но очень важное решение создает безопасное пространство, где люди с повышенной сенсорной чувствительностью могут комфортно делать покупки. "Час тишины" особенно важен для ветеранов из ПТСР, которым резкие звуки могут вызвать тревогу, а также пожилых людей и родителей с детьми.

Такая практика уже успешно применяется во многих странах, в частности, в Великобритании, США и Канаде. Внедрение этой инициативы в Украине - шаг к созданию инклюзивного города, где каждый испытывает уважение и заботу.

Напомним, в августе Ассоциация ритейлеров Украины обнародовала итоги развития продуктовых сетей первой половины 2025 года.