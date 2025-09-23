В КМДА запропонували впровадити "годину тиші" у супермаркетах: що передбачає ініціатива

В Києві можуть запровадити "годину тиші" у великих торговельних мережах. Ця ініціатива є прикладом соціально відповідального бізнесу, який демонструє турботу та увагу до потреб кожного, особливо ветеранів з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пропозицію, з якою виступила заступниця голови КМДА з соціальної, ветеранської та гендерної політики Марина Хонда.

"Соціально відповідальний бізнес — це не лише якісний сервіс чи конкурентні ціни. Це також про турботу, повагу та увагу до потреб кожної людини", — наголосила чиновниця.

За її словами, у великих торгових просторах, де постійно лунають оголошення, грає музика та миготить яскраве світло, є люди, для яких така атмосфера стає справжнім випробуванням. Це стосується людей з розладом аутистичного спектра, підвищеною чутливістю до звуків і світла, а також ветеранів та цивільних з ПТСР.

"Щоб зробити середовище зручнішим для всіх, одним із рішень може стати впровадження "години тиші", — пояснила Хонда.

Як працює "година тиші"?

Протягом певного часу в супермаркетах:

приглушують світло;

знижують рівень шуму;

вимикають музику та динамічні екрани.

Це просте, але надзвичайно важливе рішення створює безпечний простір, де люди з підвищеною сенсорною чутливістю можуть комфортно робити покупки. "Година тиші" особливо важлива для ветеранів з ПТСР, яким різкі звуки можуть викликати тривогу, а також для літніх людей та батьків з дітьми.

Така практика вже успішно застосовується в багатьох країнах, зокрема у Великій Британії, США та Канаді. Впровадження цієї ініціативи в Україні є кроком до створення інклюзивного міста, де кожен відчуває повагу та турботу.

