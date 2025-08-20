Топ-10 продуктових мереж України за кількістю магазинів та темпами розвитку у першому півріччі 2025 року

Асоціація ритейлерів України оприлюднила підсумки розвитку продуктових мереж у першій половині 2025 року. Дослідження охопило близько сорока FMCG-операторів, що входять до складу асоціації, та показало, які гравці ринку зуміли відкрити найбільше нових торгових точок і які регіони стали найпривабливішими для розширення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на на повідомлення RAU.

Трійка лідерів

За загальною кількістю магазинів перше місце зберігає мережа АТБ, яка нараховує 1278 торгових точок. Упродовж півріччя компанія відкрила 26 нових магазинів і закрила три. Другим за масштабами оператором залишається Fozzy Group, яка об’єднує такі бренди, як "Сільпо", "Фора", Fozzy Cash&Carry та Thrash!Траш!.

Усього під її управлінням перебуває 831 магазин, за півроку компанія відкрила 27 і закрила 10 точок. Третє місце у рейтингу займає мережа "Клевер Сторс" із брендами "Сім23" та "Сімі", яка швидко нарощує присутність і нині має 368 магазинів.

На четверту позицію піднявся "М’ясомаркет", який налічує 273 торгові точки та вперше обійшов групу VolWest із її брендами "Наш Край" та SPAR, що сукупно мають 265 магазинів. Далі у рейтингу йдуть мережа "Коло" з 246 магазинами формату "біля дому" та "Файно маркет", який налічує 212 торгових точок і вже вийшов на ринки Київської та Вінницької областей. В десятку також увійшла "Альянс Рітейл Груп" із 155 магазинами, виномаркети OKwine, що мають 142 точки, та "Таврія В", яка утримує 134 магазини, але поступилася позиціями у рейтингу.

Якщо аналізувати не лише загальну кількість торгових точок, а й темпи розширення, то найбільший приріст продемонструвала мережа "Сім23/Сімі" компанії "Клевер Сторс", яка відкрила одразу 56 нових магазинів, що відповідає зростанню на 18%. Друге місце за темпами розвитку посіла АТБ із 23 новими точками, а третє – мережа "Мі Маркет" від Novus, яка зосередилася виключно на Києві та області та відкрила 18 магазинів. Активно зростає й "Файно маркет", який додав 16 торгових точок у семи областях.

Серед інших динамічних гравців варто відзначити дискаунтер Thrash!Траш! від Fozzy Group, який із урахуванням закриттів збільшив мережу на 11 магазинів. Подібний результат продемонструвала й "Фора", також частина Fozzy Group. Мережа "Коло" відкрила 12 нових магазинів, OKwine додала дев’ять торгових точок, "М’ясомаркет" – вісім, а Box Market Express – п’ять.

Географія розвитку у першому півріччі була нерівномірною. Майже половина всіх нових відкриттів припала на західні області, зокрема Львівську, Волинську та Івано-Франківську. Київ та область зосередили близько 37% нових точок, особливо завдяки активному розширенню "Фори" та Thrash!Траш!.

Центральні регіони отримали близько 16% усіх нових магазинів, і тут лідером став "Файно маркет", що походить із Кропивницького. Натомість північні, південні та східні області практично не продемонстрували зростання – у кожному з цих напрямів відкрилося не більше кількох магазинів.

Таким чином, ринок продовольчого ритейлу в Україні у першому півріччі 2025 року продовжив демонструвати стабільний розвиток. Найбільшого поширення набувають формати магазинів "біля дому" та convenience store, а найдинамічнішими залишаються регіональні мережі та нові концепції, які швидко знаходять своїх покупців. Великі національні оператори зосереджуються на точковому розвитку в найбільш безпечних та економічно привабливих регіонах.

Раніше повідомлялось, що ринок роздрібної торгівлі, який генерує понад 12% ВВП України, демонструє одне з найшвидших відновлень серед економічних секторів після початку повномасштабного вторгнення. Особливо помітна позитивна динаміка у сегменті продовольчого ритейлу.