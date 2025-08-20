Топ-10 продуктовых сетей Украины по количеству магазинов и темпам развития в первом полугодии 2025 года

Ассоциация ритейлеров Украины обнародовала итоги развития продуктовых сетей первой половины 2025 года. Исследование охватило около сорока FMCG-операторов, входящих в состав ассоциации, и показало, какие игроки рынка сумели открыть больше новых торговых точек и какие регионы стали наиболее привлекательными для расширения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение RAU.

Тройка лидеров

По общему количеству магазинов первое место сохраняет сеть АТБ, насчитывающая 1278 торговых точек. За полугодие компания открыла 26 новых магазинов и закрыла три. Вторым по масштабам оператором остается Fozzy Group, объединяющая такие бренды, как "Сильпо", "Фора", Fozzy Cash&Carry и Thrash!Траш!.

Всего под ее управлением находится 831 магазин, за полгода компания открыла 27 и закрыла 10 точек. Третье место в рейтинге занимает сеть "Клэвер Сторс" с брендами "Сим23" и "Сими", которая быстро наращивает присутствие и в настоящее время имеет 368 магазинов.

На четвертую позицию поднялся "Мясомаркет", насчитывающий 273 торговых точки и впервые обошедший группу VolWest с ее брендами "Наш Край" и SPAR, совокупно имеющих 265 магазинов. Далее в рейтинге следуют сеть "Коло" с 246 магазинами формата "у дома" и "Файно маркет", который насчитывает 212 торговых точек и уже вышел на рынки Киевской и Винницкой областей. В десятку также вошла "Альянс Ритейл Групп" со 155 магазинами, имеющие 142 точки виномаркеты OKwine и "Таврия В", которая содержит 134 магазина, но уступила позиции в рейтинге.

Если анализировать не только общее количество торговых точек, но и темпы расширения, то наибольший прирост продемонстрировала сеть "Сим23/Сими" компании "Клевер Сторс", открывшая сразу 56 новых магазинов, что соответствует росту на 18%. Второе место по темпам развития заняла АТБ с 23 новыми точками, третье – сеть "Ми Маркет" от Novus, которая сосредоточилась исключительно на Киеве и области и открыла 18 магазинов. Активно растет и "Файно маркет", прибавивший 16 торговых точек в семи областях.

Среди других динамичных игроков стоит отметить дискаунтер Thrash! Траш! от Fozzy Group, который с учетом закрытий увеличил сеть на 11 магазинов. Подобный результат продемонстрировала и "Фора", также часть Fozzy Group. Сеть "Коло" открыла 12 новых магазинов, OKwine добавила девять торговых точек, "Мясомаркет" – восемь, а Box Market Express – пять.

География развития в первом полугодии была неравномерной. Почти половина всех новых открытий пришлась на западные области, в частности, Львовскую, Волынскую и Ивано-Франковскую. Киев и область сосредоточили около 37% новых точек, особенно благодаря активному расширению "Форы" и Thrash!Траш!

Центральные регионы получили около 16% всех новых магазинов, и здесь лидером стал "Файно маркет", происходящий из Кропивницкого. Северные, южные и восточные области практически не продемонстрировали рост – в каждом из этих направлений открылось не более нескольких магазинов.

Таким образом, рынок продовольственного ритейла в Украине в первом полугодии 2025 продолжил демонстрировать стабильное развитие. Наибольшее распространение получают форматы магазинов у дома и convenience store, а самыми динамичными остаются региональные сети и новые концепции, которые быстро находят своих покупателей. Крупные национальные операторы сосредотачиваются на точечном развитии в наиболее безопасных и экономически привлекательных регионах.

Ранее сообщалось, что рынок розничной торговли, генерирующий более 12% ВВП Украины, демонстрирует одно из самых быстрых обновлений среди экономических секторов после начала полномасштабного вторжения. Особенно заметна положительная динамика в сегменте продовольственного ритейла.