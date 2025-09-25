"Година тиші" в торговельних мережах: які столичні заклади вже долучилися до ініціативи КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) виступила з ініціативою запровадити у великих торговельних мережах "годину тиші" як приклад соціально відповідального бізнесу. На цей заклик вже відгукнулися два столичних торговельно-розважальних центри: Dream і Respublika Park.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяви ТРЦ.

У Dream запровадили щоденну "година тиші" з 17:00 до 18:00.

"Це мить спокою та затишку: для людей із ПТСР (посттравматичним стресовим розладом — ред.), ветеранів, батьків із малюками чи старших відвідувачів. А ще для всіх, хто хоче перепочити від міського ритму", — зазначили в адміністрації ТРЦ.

Також, як пише Українська рада торгових центрів, до ініціативи КМДА долучився торговельно-розважальний центр Respublika Park, який запровадив "годину тиші" з 11:00 до 12:00.

"Досвід бойових дій нерідко залишає підвищену чутливість до шуму та яскравого світла. Простори з високою активністю, де багато звуків, світла та багато людей мають бути адаптованими для відвідувачів та ветеранів, які стали більш чутливими після бойового досвіду. Впровадження "години тиші" дозволяє мінімізувати ці фактори та створити більш безпечний простір та комфорт перебування", — пояснила CEO ТРЦ Respublika Park Юлія Щаслива.

Як працює "година тиші"?

Протягом певного часу в супермаркетах та торговельно-розважальних центрах:

приглушують світло;

знижують рівень шуму;

вимикають музику та динамічні екрани.

Це рішення створює безпечний простір, де люди з підвищеною сенсорною чутливістю можуть комфортно робити покупки. "Година тиші" особливо важлива для ветеранів з ПТСР, яким різкі звуки можуть викликати тривогу, а також для літніх людей та батьків з дітьми.

Така практика вже успішно застосовується в багатьох країнах, зокрема у Великій Британії, США та Канаді. Впровадження цієї ініціативи в Україні є кроком до створення інклюзивного міста, де кожен відчуває повагу та турботу.

Нагадаємо, 23 вересня повідомлялося, що заступниця голови КМДА з соціальної, ветеранської та гендерної політики Марина Хонда запропонувала запровадити "годину тиші" у великих торговельних мережах. Така ініціатива є прикладом турботи та уваги до потреб кожної людини, особливо ветеранів з ПТСР.