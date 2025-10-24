Київ компенсуватиме до 50% вартості встановлення систем протипожежного захисту в будинках

У Києві співвласники багатоквартирних будинків зможуть отримати часткову компенсацію витрат на встановлення систем протипожежного захисту. Відповідне рішення ухвалила Київрада - компенсація становитиме до 50% вартості робіт і проєктної документації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Про програму співфінансування систем протипожежного захисту

Київрада ухвалила рішення про часткове відшкодування витрат для ОСББ, ЖБК та управителів будинків на встановлення та капітальний ремонт систем протипожежного захисту. Компенсація становитиме до 50% вартості проєктної документації (у межах встановленого ліміту) та до 50% вартості робіт із монтажу або ремонту систем пожежної сигналізації, оповіщення та пожежогасіння.

За словами депутата Київради та голови постійної комісії з питань ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу Олександра Бродського, рішення дозволить швидше встановлювати сучасні системи захисту, забезпечуючи мешканцям справне оповіщення та додатковий рівень безпеки.

"Коли щось загоряється, то від справності систем оповіщення, димовидалення та пожежогасіння залежить, чи встигнуть мешканці вчасно вийти в безпечне місце. Тому наш обов’язок допомогти будинкам якомога швидше навести лад...", – наголосив Олександр Бродський.

Нагадаємо, уряд ще у квітні повідомляв, що цього року планується встановити 280 нових енергетичних установок та понад 140 модульних котелень по всій України.