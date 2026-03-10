АТБ, Сільпо і Novus заробили понад 550 млрд грн: топ-10 продуктових ритейлерів України

Десять найбільших продуктових мереж України у 2025 році отримали понад 551 млрд грн виручки. Найбільший оборот залишається у "АТБ-Маркет" — 247 млрд грн, тоді як найшвидше зростання показали "Фора" та "Вересень Плюс".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

10 найбільших продуктових ритейлерів України вже мають понад 550 млрд грн обороту — це приблизно як п’ять річних бюджетів Києва.

Так, Київрада затвердила бюджет столиці на 2026 рік із доходами 106,4 млрд грн та видатками 113 млрд грн.

Загалом більшість великих продуктових мереж у 2025 році продемонстрували зростання обороту порівняно з 2024 роком.

Загальний оборот топ-10 продуктових ритейлерів:

2024: ≈ 466 млрд грн;

2025: ≈ 551 млрд грн.

Загалом ринок виріс приблизно на ≈18%.

Найбільше зростання серед топ-компаній показали "Фора", "Вересень Плюс" та "Фудком".

Найшвидше зростання продемонстрували:

"Вересень Плюс" (+≈30%);

"Фора" (+≈27%);

"Фудком" (+≈18,7%).

Єдиною мережею, яка продемонструвала спад, став "Ашан" (– ≈1,2%).

Топ-10 продуктових ретейлерів України за оборотом у 2025 році

Компанія Виручка 2024 рік, млн грн Виручка 2025 рік, млн грн + / – млн грн Зміна, % ТОВ "АТБ-Маркет" (АТБ) 208 905 247 349 +38 444 +18,4% ТОВ "Сільпо-Фуд" ("Сільпо", "Le Silpo") 93 017 106 071 +13 054 +14,0% ТОВ "Фора" ("Фора") 34 953 44 344 +9 391 +26,9% ТОВ "Новус Україна" (NOVUS) 29 015 34 688 +5 673 +19,6% ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" (METRO) 28 754 33 920 +5 166 +18,0% ТОВ "Омега" (VARUS) 20 024 24 094 +4 070 +20,3% ТОВ "Фудком" ("Велика Кишеня") 19 919 23 652 +3 733 +18,7% ПП "Таврія Плюс" ("Таврія В", "Космос", "Блиск & Відро") 13 613 15 286 +1 673 +12,3% ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" ("Ашан") 10 150 10 030 -120 -1,2% ТОВ "Вересень Плюс" ("Файно Маркет") 9 078 11 813 +2 735 +30,1%

Динаміка виручки

АТБ збільшив обсяг обороту на близько 18% порівняно з 2024 роком. "Сільпо" наростило виручку приблизно на 14%.

Найшвидше зростання серед великих мереж продемонструвала "Фора" - понад 26%.

У 2025 році український продуктовий ритейл продемонстрував активне зростання: лідером за кількістю магазинів залишилася мережа АТБ з 1319 точками, тоді як луцька "Сім23" та "Сімі" очолила рейтинг за темпами розвитку, відкривши за рік 133 нові магазини.