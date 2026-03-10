- Категорія
АТБ, Сільпо і Novus заробили понад 550 млрд грн: топ-10 продуктових ритейлерів України
Десять найбільших продуктових мереж України у 2025 році отримали понад 551 млрд грн виручки. Найбільший оборот залишається у "АТБ-Маркет" — 247 млрд грн, тоді як найшвидше зростання показали "Фора" та "Вересень Плюс".
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.
10 найбільших продуктових ритейлерів України вже мають понад 550 млрд грн обороту — це приблизно як п’ять річних бюджетів Києва.
Так, Київрада затвердила бюджет столиці на 2026 рік із доходами 106,4 млрд грн та видатками 113 млрд грн.
Загалом більшість великих продуктових мереж у 2025 році продемонстрували зростання обороту порівняно з 2024 роком.
Загальний оборот топ-10 продуктових ритейлерів:
- 2024: ≈ 466 млрд грн;
- 2025: ≈ 551 млрд грн.
Загалом ринок виріс приблизно на ≈18%.
Найбільше зростання серед топ-компаній показали "Фора", "Вересень Плюс" та "Фудком".
Найшвидше зростання продемонстрували:
- "Вересень Плюс" (+≈30%);
- "Фора" (+≈27%);
- "Фудком" (+≈18,7%).
Єдиною мережею, яка продемонструвала спад, став "Ашан" (– ≈1,2%).
Топ-10 продуктових ретейлерів України за оборотом у 2025 році
|Компанія
|Виручка 2024 рік, млн грн
|Виручка 2025 рік, млн грн
|+ / – млн грн
|Зміна, %
|ТОВ "АТБ-Маркет" (АТБ)
|208 905
|247 349
|+38 444
|+18,4%
|ТОВ "Сільпо-Фуд" ("Сільпо", "Le Silpo")
|93 017
|106 071
|+13 054
|+14,0%
|ТОВ "Фора" ("Фора")
|34 953
|44 344
|+9 391
|+26,9%
|ТОВ "Новус Україна" (NOVUS)
|29 015
|34 688
|+5 673
|+19,6%
|ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" (METRO)
|28 754
|33 920
|+5 166
|+18,0%
|ТОВ "Омега" (VARUS)
|20 024
|24 094
|+4 070
|+20,3%
|ТОВ "Фудком" ("Велика Кишеня")
|19 919
|23 652
|+3 733
|+18,7%
|ПП "Таврія Плюс" ("Таврія В", "Космос", "Блиск & Відро")
|13 613
|15 286
|+1 673
|+12,3%
|ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" ("Ашан")
|10 150
|10 030
|-120
|-1,2%
|ТОВ "Вересень Плюс" ("Файно Маркет")
|9 078
|11 813
|+2 735
|+30,1%
Динаміка виручки
АТБ збільшив обсяг обороту на близько 18% порівняно з 2024 роком. "Сільпо" наростило виручку приблизно на 14%.
Найшвидше зростання серед великих мереж продемонструвала "Фора" - понад 26%.
У 2025 році український продуктовий ритейл продемонстрував активне зростання: лідером за кількістю магазинів залишилася мережа АТБ з 1319 точками, тоді як луцька "Сім23" та "Сімі" очолила рейтинг за темпами розвитку, відкривши за рік 133 нові магазини.