АТБ, Сільпо і Novus заробили понад 550 млрд грн: топ-10 продуктових ритейлерів України

Супермаркет
Сільпо, АТБ і Novus заробили понад 550 млрд грн у 2025 році. / Pixabay

Десять найбільших продуктових мереж України у 2025 році отримали понад 551 млрд грн виручки. Найбільший оборот залишається у "АТБ-Маркет" — 247 млрд грн, тоді як найшвидше зростання показали "Фора" та "Вересень Плюс".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

10 найбільших продуктових ритейлерів України вже мають понад 550 млрд грн обороту — це приблизно як п’ять річних бюджетів Києва. 

Так, Київрада затвердила бюджет столиці на 2026 рік із доходами 106,4 млрд грн та видатками 113 млрд грн. 

Загалом більшість великих продуктових мереж у 2025 році продемонстрували зростання обороту порівняно з 2024 роком. 

Загальний оборот топ-10 продуктових ритейлерів:

  • 2024: ≈ 466 млрд грн;  
  • 2025: ≈ 551 млрд грн.

  Загалом ринок виріс приблизно на ≈18%.

Найбільше зростання серед топ-компаній показали "Фора", "Вересень Плюс" та "Фудком". 

 Найшвидше зростання продемонстрували:

  •   "Вересень Плюс" (+≈30%); 
  •   "Фора" (+≈27%); 
  •   "Фудком" (+≈18,7%).

  Єдиною мережею, яка продемонструвала спад, став "Ашан" (– ≈1,2%).

Топ-10 продуктових ретейлерів України за оборотом у 2025 році 

Компанія Виручка 2024 рік, млн грн Виручка 2025 рік, млн грн + / – млн грн Зміна, %
ТОВ "АТБ-Маркет" (АТБ)  208 905  247 349  +38 444 +18,4%
ТОВ "Сільпо-Фуд" ("Сільпо", "Le Silpo")  93 017  106 071  +13 054 +14,0%
ТОВ "Фора" ("Фора")  34 953  44 344  +9 391 +26,9%
ТОВ "Новус Україна" (NOVUS) 29 015  34 688  +5 673 +19,6%
ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" (METRO)  28 754 33 920  +5 166 +18,0%
ТОВ "Омега" (VARUS)  20 024  24 094  +4 070 +20,3%
ТОВ "Фудком" ("Велика Кишеня")  19 919  23 652  +3 733 +18,7%
ПП "Таврія Плюс" ("Таврія В", "Космос", "Блиск & Відро")  13 613  15 286  +1 673 +12,3%
ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" ("Ашан")  10 150  10 030 -120 -1,2%
ТОВ "Вересень Плюс" ("Файно Маркет")  9 078  11 813  +2 735 +30,1%

Динаміка виручки 

АТБ збільшив обсяг обороту на близько 18% порівняно з 2024 роком. "Сільпо" наростило виручку приблизно на 14%.

Найшвидше зростання серед великих мереж продемонструвала "Фора" - понад 26%.

У 2025 році український продуктовий ритейл продемонстрував активне зростання: лідером за кількістю магазинів залишилася мережа АТБ з 1319 точками, тоді як луцька "Сім23" та "Сімі" очолила рейтинг за темпами розвитку, відкривши за рік 133 нові магазини. 

Автор:
Анна Мурашко