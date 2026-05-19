Україна збільшила імпорт електроенергії на 50% після нових обстрілів

Україна збільшила імпорт електроенергії на 50% після нових обстрілів / Unsplash

У період з 11 по 17 травня Україна збільшила імпорт електроенергії на 50% порівняно з попереднім тижнем — до 81,7 тис. МВт-год. Водночас експорт електрики впав на 23% і становив лише 17,7 тис. МВт-год.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітичного центру DIXI Group та платформи Energy Map.

Головною причиною зростання закупівель за кордоном стали чергові масовані удари Росії по українській критичній інфраструктурі, зокрема атаки 13-14 травня, які спричинили перебої зі світлом у кількох областях. На цьому тлі добовий імпорт у ці дні підскочив майже вдвічі — до 15,2 тис. та 16,0 тис. МВт-год відповідно.

Структура імпорту та ситуація в системі

Попри пошкодження та погіршення погоди в середині тижня, внутрішня генерація разом із закордонною допомогою дозволили повністю покрити потреби населення та бізнесу без введення графіків відключень. Полегшити ситуацію на початку та наприкінці тижня допомогло також сонце, яке активізувало роботу домашніх СЕС.

Хто постачав електрику в Україну:

  • Угорщина: забезпечила левову частку імпорту — 46,5 тис. МВт-год (57%);
  • Польща: поставила 18,4 тис. МВт-год (23%);
  • Румунія: спрямувала 16,7 тис. МВт-год (20%);
  • Молдова: поновила поставки після паузи, але в незначних обсягах (менше 0,1%).

Зі Словаччини імпорт протягом минулого тижня не здійснювався взагалі. Для порівняння, на початку травня Україна, навпаки, суттєво скорочувала закупівлі електрики з ЄС, тоді імпорт упав на 63%.

Нагадаємо, регулятор дозволив розривати контракти на електропостачання. НКРЕКП офіційно рекомендувала держустановам та бізнесу припиняти дію чинних договорів у разі неможливості їх виконання через форс-мажори та оперативно укладати нові угоди для безперебійного живлення.

Автор:
Максим Кольц