Украина увеличила импорт электроэнергии на 50% после новых обстрелов

Украина увеличила импорт электроэнергии на 50% после новых обстрелов / Unsplash

В период с 11 по 17 мая Украина увеличила импорт электроэнергии на 50% по сравнению с предыдущей неделей – до 81,7 тыс. МВт-ч. В то же время экспорт электричества упал на 23% и составил всего 17,7 тыс. МВт-час.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитического центра DIXI Group и платформы Energy Map.

Главной причиной роста закупок за рубежом стали очередные массированные удары России по украинской критической инфраструктуре, в частности атаки 13-14 мая, повлекшие перебои со светом в нескольких областях. На этом фоне суточный импорт в эти дни подскочил почти вдвое – до 15,2 тыс. и 16,0 тыс. МВт-ч соответственно.

Структура импорта и ситуация в системе

Несмотря на повреждение и ухудшение погоды в середине недели, внутреннее поколение вместе с зарубежной помощью позволило полностью покрыть потребности населения и бизнеса без введения графиков отключений. Облегчить ситуацию в начале и конце недели помогло также солнце, которое активизировало работу домашних СЭС.

Кто поставлял электричество в Украину:

  • Венгрия: обеспечила львиную долю импорта - 46,5 тыс. МВт-ч (57%);
  • Польша: поставила 18,4 тыс. МВт-ч (23%);
  • Румыния: направила 16,7 тыс. МВт-ч (20%);
  • Молдова: возобновила поставки после паузы, но в незначительных объемах (менее 0,1%).

Из Словакии импорт в течение прошлой недели не производился вообще. Для сравнения, в начале мая Украина, напротив, существенно сокращала закупки электричества из ЕС, тогда импорт упал на 63%.

Напомним, регулятор разрешил разрывать контракты на электроснабжение. НКРЭКУ официально рекомендовала госучреждениям и бизнесу прекращать действие действующих договоров в случае невозможности их выполнения через форс-мажоры и оперативно заключать новые соглашения для бесперебойного питания.

Автор:
Максим Кольц