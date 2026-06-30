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Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1588-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 227 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9618 дронів-камікадзе та здійснили 2835 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 35 - із реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині ворог завдав авіаційних ударів по районах Сум, Лужків та Суходолу, по Глухову ворог застосував ракетного удару.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та три склади матеріально-технічного забезпечення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмував шість разів. Водночас агресор здійснив 77 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили п’ятнадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Вовчанська, Синельникового, Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямку Ізбицького, Лимана, Охрімівки, Шев'яківки та Хатнього.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Ківшарівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти одинадцять разів атакували в районах населених пунктів Дробишеве та Лиман, а також у напрямку Шийківки, Новомихайлівки та Новоселівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року
Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 22 атаки. Здійснювали спроби просувань в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Миколайпілля, також проявляли активність у напрямку Новопавлівки та Степанівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

Велику кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 22 атаки. Ворог виявляв активність поблизу Родинського, Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у бік Матяшевого, Добропілля, Котлиного, Софіївки, Вільного, Ганнівки, Шевченка, Удачного, Новопавлівки та Біляківки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти 31 раз атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у бік Подорожнього, Воздвижівки, Староукраїнки, Святопетрівки, Копанів, Привільного, Рівного, Цвіткового та Чарівного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у бік Щербаків та Білогір'я.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 30 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько