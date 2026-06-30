Карта боевых действий в Украине на 30 июня 2026 года

Продолжается 1588-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 227 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и 78 авиационных ударов, во время которых сбросил 237 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9618 дронов-камикадзе и совершили 2835 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 35 из реактивных систем залпового огня.

В Сумской области враг нанес авиационных ударов по районам Сум, Лужков и Суходолу, по Глухову враг применил ракетный удар.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили одиннадцать районов сосредоточения живой силы противника, одну артиллерийскую систему, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и три состава материально-технического обеспечения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг штурмовал шесть раз. В то же время агрессор совершил 77 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили пятнадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Волчанска, Синельниково, Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлении Избицкого, Лимана, Охримовки, Шевьяковки и Домашнего.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в сторону Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты одиннадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Дробышево и Лиман, а также в направлении Шейковки, Новомихайловки и Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Резниковка, Закотное и Кривая Лука, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях минувших суток враг штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 22 атаки. Предпринимались попытки продвижений в районах населенных пунктов Иванополья, Константиновка и Николайполья, также проявляли активность в направлении Новопавловки и Степановки.

Большое количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 22 атаки. Враг проявлял активность вблизи Родинского, Белицкого, Новоалександровки и Сергеевки, а также в сторону Матяшевого, Доброполья, Котлиного, Софиевки, Свободного, Ганновки, Шевченко, Удачного, Новопавловки и Беляковки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 31 раз атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Верхней Терсы, Новоселовки и Гуляйпольского, а также в сторону Подорожного, Воздвиженки, Староукраинки, Святопетровки, Копанов, Привольного, Ровно, Цветочного и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться в сторону Щербаков и Белогорье.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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