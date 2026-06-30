Втрати ворога станом на 30 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 350 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1588 добу повномасштабної війни становлять 1 403 550 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 червня втратила:

особового складу – близько 1 403 550 (+1 350) осіб;

танків – 12 067 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 851 (+6) од;

артилерійських систем – 45 040 (+71) од;

РСЗВ – 1 901 (+0) од;

засоби ППО – 1 455 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 777 (+13) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 381 176 (+1 952) од;

крилаті ракети – 4 797 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 114 104 (+492) од;

спеціальна техніка – 4 368 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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