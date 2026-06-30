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Потери врага по состоянию на 30 июня 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 350 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1588 сутки полномасштабной войны составляют 1 403 550 человек.
Потери России в войне на 30 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июня потеряла:
- личного состава – около 1 403 550 (+1 350) человек;
- танков – 12 067 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 851 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 45 040 (+71) ед;
- РСЗО – 1 901 (+0) ед;
- средства ПВО – 1455 (+1) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземные робототехнические комплексы – 1777 (+13) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 381 176 (+1 952) ед;
- крылатые ракеты – 4 797 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 114 104 (+492) ед;
- специальная техника – 4368 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 138 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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