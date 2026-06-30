Потери врага по состоянию на 30 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 350 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1588 сутки полномасштабной войны составляют 1 403 550 человек.

Потери России в войне на 30 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 июня потеряла:

личного состава – около 1 403 550 (+1 350) человек;

танков – 12 067 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 851 (+6) ед;

артиллерийских систем – 45 040 (+71) ед;

РСЗО – 1 901 (+0) ед;

средства ПВО – 1455 (+1) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземные робототехнические комплексы – 1777 (+13) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 381 176 (+1 952) ед;

крылатые ракеты – 4 797 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 114 104 (+492) ед;

специальная техника – 4368 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 138 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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