OpenAI бесплатно предоставит Украине систему защиты от кибератак

Технологическая компания OpenAI бесплатно предоставит Украине свою систему киберзащиты Daybreak на основе искусственного интеллекта. Развернут технологию для защиты гражданской инфраструктуры, прежде всего больниц и электростанций, от регулярных кибератак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные BBC.

По данным правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), только в течение 2025 года в стране зафиксировали почти 6 тысяч кибератак. Система Daybreak способна оперативно обнаруживать слабые места в цифровых сетях и помогать разрабатывать исправления для их защиты.

В рамках соглашения Украина также получит доступ к передовой модели GPT 5.6 Sol, конкурирующей с Mythos и Fable от Anthropic. Бывший канцлер Великобритании, а ныне руководитель направления OpenAI for Countries Джордж Осборн отметил, что защита гражданской инфраструктуры предусматривает оборону как от физических, так и цифровых нападений, чтобы люди могли в дальнейшем получать базовые услуги.

Кибервойна и передовые модели ИИ

Эксперты рынка кибербезопасности называют этот шаг важным усилением для украинских специалистов, ежедневно сдерживающих нагрузку со стороны российских хакеров. В то же время, аналитики отмечают, что западные компании имеют и собственный интерес, ведь реальный военный конфликт дает уникальные данные и развединформацию для совершенствования систем.

Новые и мощные модели искусственного интеллекта становятся инструментом двойного назначения:

такие технологии позволяют не только быстро закрывать цифровые пробелы, но могут использоваться злоумышленниками для поиска путей проникновения в сети;

по данным компании Anthropic, российские разработчики ранее пытались использовать платформу Claude из-за обхода блокировок с помощью VPN для создания софта к дронам-камикадзе;

искусственный интеллект все чаще фигурирует в попытках несанкционированного доступа к системам украинских военных, дипломатических и государственных ведомств.

О партнерстве с Украиной компания объявила на фоне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где регулирование и безопасность искусственного интеллекта стали одной из центральных тем.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic и OpenAI снизили цены на модели искусственного интеллекта на фоне конкуренции с Китаем. Американские разработчики выпустили более дешевые версии своих ведущих систем, обостряя ценовую борьбу и пытаясь противостоять низкобюджетным конкурентам.