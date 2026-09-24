OpenAI безкоштовно надасть Україні систему для захисту від кібератак

Технологічна компанія OpenAI безкоштовно надасть Україні свою систему кіберзахисту Daybreak на базі штучного інтелекту. Технологію розгорнуть для захисту цивільної інфраструктури, передусім лікарень та електростанцій, від регулярних кібератак.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані BBC.

За даними Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), лише протягом 2025 року в країні зафіксували майже 6 тисяч кібератак. Система Daybreak здатна оперативно виявляти слабкі місця в цифрових мережах та допомагати розробляти виправлення для їхнього захисту.

У межах угоди Україна також отримає доступ до передової моделі GPT 5.6 Sol, яка конкурує з Mythos та Fable від Anthropic. Колишній канцлер Великої Британії, а нині керівник напряму OpenAI for Countries Джордж Осборн зазначив, що захист цивільної інфраструктури передбачає оборону як від фізичних, так і від цифрових нападів, аби люди могли надалі отримувати базові послуги.

Кібервійна та передові моделі ШІ

Експерти ринку кібербезпеки називають цей крок важливим підсиленням для українських фахівців, які щодня стримують навантаження з боку російських хакерів. Водночас аналітики зазначають, що західні компанії мають і власний інтерес, адже реальний воєнний конфлікт дає унікальні дані та розвідінформацію для вдосконалення систем.

Найновіші та найпотужніші моделі штучного інтелекту стають інструментом подвійного призначення:

такі технології дозволяють не лише швидко закривати цифрові прогалини, а й можуть використовуватися зловмисниками для пошуку шляхів проникнення в мережі;

за даними компанії Anthropic, російські розробники раніше намагалися використовувати платформу Claude через обхід блокувань за допомогою VPN для створення софту до дронів-камікадзе;

штучний інтелект дедалі частіше фігурує у спробах несанкціонованого доступу до систем українських військових, дипломатичних та державних відомств.

Про партнерство з Україною компанія оголосила на тлі Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де регулювання та безпека штучного інтелекту стали одними з центральних тем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic та OpenAI знизили ціни на моделі штучного інтелекту на тлі конкуренції з Китаєм. Американські розробники випустили дешевші версії своїх провідних систем, загострюючи цінову боротьбу та намагаючись протистояти низькобюджетним конкурентам.