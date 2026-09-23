Anthropic та OpenAI знизили ціни на моделі штучного інтелекту на тлі конкуренції з Китаєм

Американські розробники Anthropic та OpenAI випустили суттєво дешевші версії своїх провідних систем штучного інтелекту. Компанії загострюють цінову війну між собою та намагаються протистояти низькобюджетним конкурентам із Китаю.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Нова модель Opus 5.5 від Anthropic стала першою в новій лінійці та виявилася приблизно на 40% дешевшою за попередницю. Своєю чергою OpenAI презентувала доступніші версії ChatGPT-6 під назвами Sol і Luna. Вони вийшли слідом за флагманом ChatGPT-6 Astra і коштують на 50% менше за аналоги попереднього покоління.

Ціни та можливості нових систем

Конкуренція між розробниками дедалі більше зміщується від суто технологічних показників до співвідношення ціни та продуктивності для корпоративних клієнтів:

використання Opus 5.5 від Anthropic коштує 4 долари за мільйон вхідних токенів і 20 доларів за мільйон вихідних, при цьому розробник заявляє, що система виконує більшість завдань на рівні флагмана Fable 5.1 (10 і 50 доларів відповідно);

доступ до моделі Sol від OpenAI обійдеться у 2 долари за вхідні та 10 доларів за вихідні токени, а полегшена версія Luna коштує лише 0,10 долара за вхід і 0,50 долара за вихід;

флагманські системи обох компаній (Fable 5.1 від Anthropic та Astra від OpenAI) утримують паритет цін на рівні 10 і 50 доларів за мільйон токенів.

Боротьба за ринок та альтернативні розробки

Зниженням тарифів Anthropic прагне розширити базу клієнтів напередодні запланованого на цю осінь первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може стати рекордним за обсягом. Натомість в OpenAI зазначають, що навряд чи вийдуть на біржу раніше 2027 року, а цінові поступки компанії покликані прискорити зростання після повільного старту на початку року.

Обидві американські лабораторії відчувають зростання тиску з боку моделей із відкритими вагами, переважно китайського походження, які бізнес може запускати на власному обладнанні. За даними хмарної платформи Vercel, такі рішення поступово відбирають частку ринку в американських лідерів.

Паралельно компанії посилюють увагу до безпеки розробок. У моделі Opus 5.5 компанія Anthropic запровадила додаткові запобіжники для сфер кібербезпеки та біології, а OpenAI оголосила пріоритети для співпраці з незалежними аудиторами на тлі закликів сповільнити створення неконтрольованого надрозуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що творець ChatGPT підтримав сповільнення розвитку штучного інтелекту. Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман підтримав ідею свідомого регулювання темпів розвитку штучного інтелекту, щоб новітні моделі не випередили спроможність людей зберігати контроль над технологією. Водночас він наголосив, що такий підхід не означає повної зупинки прогресу.