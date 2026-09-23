Anthropic и OpenAI снизили цены на модели искусственного интеллекта на фоне конкуренции с Китаем

Американские разработчики Anthropic и OpenAI выпустили существенно более дешевые версии своих ведущих систем искусственного интеллекта. Компании обостряют ценовую войну между собой и пытаются противостоять низкобюджетным конкурентам из Китая.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Новая модель Opus 5.5 от Anthropic стала первой в новой линейке и оказалась примерно на 40% дешевле предшественницы. В свою очередь OpenAI представила более доступные версии ChatGPT-6 под названиями Sol и Luna. Они вышли вслед за флагманом ChatGPT-6 Astra и стоят на 50% меньше аналогов предыдущего поколения.

Цены и возможности новых систем

Конкуренция между разработчиками все больше смещается от чисто технологических показателей к соотношению цены и производительности для корпоративных клиентов:

использование Opus 5.5 от Anthropic стоит 4 доллара за миллион входных токенов и 20 долларов за миллион выходных, при этом разработчик заявляет, что система выполняет большинство задач на уровне флагмана Fable 5.1 (10 и 50 долларов соответственно);

доступ к модели Sol от OpenAI обойдется в 2 доллара за входящие и 10 долларов за выходные токены, а облегченная версия Luna стоит всего 0,10 доллара за вход и 0,50 доллара за выход;

Флагманские системы обеих компаний (Fable 5.1 от Anthropic и Astra от OpenAI) удерживают паритет цен на уровне 10 и 50 долларов за миллион токенов.

Борьба за рынок и альтернативные разработки

Снижением тарифов Anthropic стремится расширить базу клиентов в преддверии запланированного на эту осень первичного публичного размещения акций (IPO), которое может стать рекордным по объему. В OpenAI отмечают, что вряд ли выйдут на биржу раньше 2027 года, а ценовые уступки компании призваны ускорить рост после медленного старта в начале года.

Обе американские лаборатории испытывают рост давления со стороны моделей с открытыми весами, преимущественно китайского происхождения, которые бизнес может запускать на собственном оборудовании. По данным облачной платформы Vercel, подобные решения постепенно отбирают долю рынка у американских лидеров.

Параллельно компании усиливают внимание к безопасности разработок. В модели Opus 5.5 компания Anthropic ввела дополнительные меры предосторожности для сфер кибербезопасности и биологии, а OpenAI объявила приоритеты для сотрудничества с независимыми аудиторами на фоне призывов замедлить создание неконтролируемого сверхразума.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель ChatGPT поддержал замедление развития искусственного интеллекта. Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман поддержал идею сознательного регулирования темпов развития искусственного интеллекта, чтобы новые модели не опередили способность людей сохранять контроль над технологией. В то же время он подчеркнул, что такой подход не означает полной остановки прогресса.