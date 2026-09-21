OpenAI прогнозирует отток $280 млрд средств к 2030 году

Американская компания OpenAI ожидает, что к концу 2030 г. ее чистый отток средств достигнет почти 280 млрд долларов. Это свидетельствует о колоссальных долгосрочных финансовых потребностях разработчика ChatGPT на фоне переговоров по оценке бизнеса более чем в 1,2 трлн долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Согласно документам, в период с 2026 по 2030 год компания прогнозирует отрицательный свободный денежный поток на уровне 278 млрд долларов. Хотя разработчик планирует увеличить свою годовую выручку почти в десять раз — с 36 млрд долларов в текущем году до 350 млрд долларов в 2030-м, а общие поступления за этот период должны составить 840 млрд долларов, текущие операционные расходы будут значительно превышать доходы.

Миллиардные расходы на чипы и отсрочку IPO

Текущая оценка стартапа составляет 852 млрд долларов, и руководство ведет консультации по привлечению нового масштабного финансового раунда. По информации источников, инвесторы предложили оценить компанию в 1,2 трлн долларов, однако представители OpenAI стремятся получить еще более высокие показатели.

Главные факторы финансовой нагрузки компании:

наибольшей статьей расходов остается закупка вычислительных мощностей и развитие инфраструктуры, на что к концу десятилетия планируют направить 856 млрд долларов;

от подписания масштабных контрактов с OpenAI напрямую зависят будущие доходы производителей чипов и операторов дата-центров, включая Nvidia, Oracle и SoftBank;

привлеченные в марте 122 млрд долларов компания, согласно графику, может исчерпать уже в 2028 году из-за жесткой ценовой конкуренции с американским соперником Anthropic и более дешевыми открытыми моделями из Китая;

запланированное на осень первоначальное публичное размещение акций (IPO) отсрочили из-за беспокойства рынка рисками быстрого развития ИИ и предосторожности инвесторов по восприятию биржей убыточного бизнеса.

Напомним, ранее создатель ChatGPT поддержал идею замедления развития искусственного интеллекта. Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман отметил, что новейшие системы не должны упреждать способность людей сохранять контроль над технологией, однако такой подход не означает полной остановки прогресса.