OpenAI прогнозує відтік $280 млрд коштів до 2030 року

Американська компанія OpenAI очікує, що до кінця 2030 року її чистий відтік коштів досягне майже 280 млрд доларів. Це свідчить про колосальні довгострокові фінансові потреби розробника ChatGPT на тлі переговорів щодо оцінки бізнесу у понад 1,2 трлн доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Згідно з документами, у період із 2026 до 2030 року компанія прогнозує негативний вільний грошовий потік на рівні 278 млрд доларів. Хоча розробник планує збільшити свій річний виторг майже вдесятеро — з 36 млрд доларів у поточному році до 350 млрд доларів у 2030-му, а загальні надходження за цей період мають сягнути 840 млрд доларів, поточні операційні витрати значно перевищуватимуть доходи.

Мільярдні витрати на чипи та відтермінування IPO

Поточна оцінка стартапу становить 852 млрд доларів, і керівництво веде консультації щодо залучення нового масштабного фінансового раунду. За інформацією джерел, інвестори запропонували оцінити компанію в 1,2 трлн доларів, проте представники OpenAI прагнуть отримати ще вищі показники.

Головні чинники фінансового навантаження компанії:

найбільшою статтею витрат залишається закупівля обчислювальних потужностей та розбудова інфраструктури, на що до кінця десятиліття планують спрямувати 856 млрд доларів;

від підписання масштабних контрактів з OpenAI безпосередньо залежать майбутні доходи виробників чипів та операторів дата-центрів, зокрема Nvidia, Oracle і SoftBank;

залучені в березні 122 млрд доларів компанія, згідно з графіком, може вичерпати вже у 2028 році через жорстку цінову конкуренцію з американським суперником Anthropic та дешевшими відкритими моделями з Китаю;

заплановане на осінь первинне публічне розміщення акцій (IPO) відтермінували через занепокоєння ринку ризиками швидкого розвитку ШІ та перестороги інвесторів щодо сприйняття біржею збиткового бізнесу.

Нагадаємо, раніше творець ChatGPT підтримав ідею сповільнення розвитку штучного інтелекту. Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман зазначив, що новітні системи не повинні випереджати спроможність людей зберігати контроль над технологією, проте такий підхід не означає повної зупинки прогресу.