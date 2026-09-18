Усі китайські ШІ-компанії разом заробляють у 10 разів менше за OpenAI та Anthropic

Китайські моделі штучного інтелекту швидко поширюються, проте це поки не конвертується у великі прибутки. Усі китайські розробники ШІ разом генерують лише близько 10% від доходів американських компаній OpenAI та Anthropic.

Як пише Dilo, про це повідомляє CNBC.

Доходи китайських ШІ-компаній

Американська дослідницька компанія Rhodium Group провела оцінку компаній, використовуючи показник ARR — прогнозований річний дохід, розрахований на основі останнього місячного показника.

За їх даними, серед великих китайських ШІ-компаній DeepSeek має ARR близько $500 млн, MiniMax — $800 млн, Moonshot — $1 млрд. Z.ai у середу повідомила інвесторам про ARR на рівні $1,8 млрд.

Для порівняння, прогнозований річний дохід OpenAI складає $40 млрд, а Anthropic — $65 млрд. Навіть із додаванням $4 млрд для ByteDance та $2,4 млрд для Alibaba доходи китайських компаній залишаються значно нижчими.

Rhodium також співставила доходи з оцінкою вартості компаній. Для Moonshot цей показник становить 50 річних доходів, а для DeepSeek — 163. Для OpenAI він становить 34, для Anthropic — 21.

"Оцінки Moonshot та DeepSeek відносно доходу наразі виглядають надмірними", — йдеться у звіті Rhodium.

Moonshot відмовилася коментувати оцінки, назвавши їх ринковими чутками та спекуляціями, а DeepSeek на запит надати коментар не відповіли.

Щодо Z.ai, то компанія очікує на збільшення доходу до кінця року до $3 млрд. хоча раніше її прогноз сладав $2,4 млрд.

Аналітики зазначають, що американські моделі здебільшого закриті та коштують дорожче для користувачів, тоді як китайські лабораторії спираються на відкритий код і частіше залучають державне фінансування, яке покриває понад 60% інвестицій у чипи та сервери. Це створює додаткові ризики для розвитку китайських розробників.

"Дефіцит фінансування означає, що китайським передовим лабораторіям штучного інтелекту буде набагато складніше масштабуватися на стабільному рівні", — прокоментував ситуацію партнер Rhodium Group Логан Райт.

Нагадаємо, компанія OpenAI повідомила, що річний темп доходів її рекламного напряму ChatGPT Ads сягнув 1 мільярда доларів. Цьому посприяло швидке зростання попиту на сервіс та активне розширення його географії.