В проекте обновленной Схемы планирования территории Закарпатской области предусмотрено строительство двух заводов по производству водорода возле Ужгорода и Мукачево в Сюртовской и Великолучковской общинах.

Как пишет Dilo, об этом сообщает zaxid.net.

В Закарпатской ОВА отметили, что локации для заводов по производству водорода в регионе имеют статус возможных или перспективных, а для реализации проектов следует разработать градостроительную документацию местного уровня.

Завод возле Ужгорода строит киевская компания

О намерении построить один из заводов возле Ужгорода в ноябре 2025 сообщила киевская энергетическая компания "Соларгамма". Для реализации проекта Сюртовский сельсовет предусмотрел почти 29 га земли у газокомпрессорной станции "Ужгород".

Строительство планируют проводить в четыре очереди. После ввода в эксплуатацию последней предприятие потребит 400 МВт электроэнергии и сможет производить 52 тыс. тонн водорода в год.

Производство водорода будут осуществлять с помощью процесса электролиза, расщепляющего воду на водород и кислород. Длина проектируемого трубопровода до места врезки в газотранспортный состав составит 5 км.

Также предусмотрено обустройство водоснабжения в ближайших селах Ратовцы, Тиглаш, Сюрте, Малые Геевцы и Великие Геевцы, путем организации финансирования проектов бурения скважин и прокладки централизованных сетей водоснабжения.

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО "Соларгамма" зарегистрировано в 2024 году в Киеве и принадлежит гражданам Германии Торстену Меркелю и Великобритании Ярославу Алексееву.

Завод возле Мукачево

Еще один завод по производству водорода может появиться возле Мукачево. На схеме планирования территории Закарпатской области его разместили в селе Великие Лучки. В то же время по информации европейской платформы "Водородная долина" потенциальной локацией будущего производства зеленого водорода отмечена Большая Добронь.

Реализацию проекта, предназначенного для производства зеленого водорода и его экспорта в Кошице, было поручено ООО "Водень Украина".

Проект включает электролизную установку мощностью 100 МВт с потенциалом масштабирования до 1,5 ГВт, интегрированную с трансграничной водородной инфраструктурой. Он поддерживает трубопроводное подключение к Словакии и интеграцию в Центральноевропейский водородный коридор.

По информации Youcontrol, ООО "Водень Украина" зарегистрировано в 2020 году в Киеве и принадлежит бывшему депутату Запорожского облсовета от "Оппозиционного блока" Александру Репкину.

Напомним, с 1 января 2025 года начата работа над проектом " Водородный коридор Украина-ЕС ", который предусматривает сотрудничество привлеченных сторон и выполнение обязательств вдоль цепочки создания стоимости: производство, транспортировка и потребление водорода.

Первым объектом водородной трубопроводной инфраструктуры в Украине может стать один из международных коннекторов с последующим развертыванием по трассе Центральноевропейского водородного коридора через Карпатские горы к узловой точке соединения многих магистральных газопроводов на западе Украины.