В Украине планируют построить международный коннектор по транспортировке водорода в ЕС через Карпатские горы

Первым объектом водородной трубопроводной инфраструктуры в Украине может стать один из международных коннекторов с последующим развертыванием по трассе Центральноевропейского водородного коридора через Карпатские горы к узловой точке соединения многих магистральных газопроводов на западе Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Отмечается, что Европейский Союз рассматривает Украину как потенциального поставщика возобновляемого водорода, поэтому при разработке национальных стратегий развития водородной инфраструктуры необходимо учитывать требования европейского водородного регулирования.

«Наша долгосрочная амбиция — создание сети транспортировки водорода общенационального масштаба. Общество учитывает при этом ряд факторов безопасности и коммерческие соображения – приоритетным является запрос на доступ к развитому рынку ЕС», – отметил начальник управления стратегии ОГТСУ Александр Гайдин.

Он также отметил необходимость учитывать правила ЕС по функционированию рынка водорода, требования к операторам водородных трубопроводных систем.

Водородная трубопроводная инфраструктура в Украине.

Относительно реализации объектов водородной трубопроводной инфраструктуры в Украине, в ОГТСУ отмечают, что наиболее вероятно первым таким объектом станет один из международных коннекторов, с последующим развертыванием по трассе Центральноевропейского водородного коридора через Карпатские горы к узловой точке соединения многих магистральных газопроводов на западе Украины. спроса на ЕС.

ОГТСУ системно вовлекается в развитие нового рынка и сотрудничает в этом направлении с международными партнерами. В частности, ОГТСУ развивает совместно с операторами ГТС Словакии (EUSTREAM), Чехии (NET4GAS) и Германии (OGE) совместный проект СЭНС (Central European Hydrogen Corridor).

В 2023 году СЕНС вошел в первый список проектов совместного интереса (PCI) и проектов взаимного интереса (PMI) Европейской Комиссии, как полностью отвечающий целям Европейского зеленого курса. СЕНС должна обеспечить транспортировку возобновляемого водорода из Украины через Словакию и Чехию в Германию и другие страны ЕС.

Кроме того, с 1 января 2025 года начата работа над проектом " Водородный коридор Украина-ЕС ", который предусматривает сотрудничество привлеченных сторон и выполнение обязательств вдоль цепочки создания стоимости: производство, транспортировка и потребление водорода.