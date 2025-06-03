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Промышленный "зеленый" кластер. На Волыни могут построить водородный завод, производящий горючее
На Волыни может появиться первый в Украине промышленно-энергетический кластер на основе возобновляемых источников энергии, включающий строительство водородного завода.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Волынской ОГА Иван Рудницкий.
Интерес к реализации такого проекта выразили австрийская энергетическая компания Wien Energie и украинская инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики UDP Renewables (UDPR).
Если проект будет реализован, он станет первым в Украине промышленно-энергетическим кластером, работающим на возобновляемых источниках энергии.
Как сообщил управляющий партнер UDP Renewables (UDPR) Сергей Евтушенко, интерес к водородному кластеру обусловлен стратегией Европейского Союза по переходу к климатической нейтральности к 2050 году. Это создает спрос на новые энергетические продукты и отрасли.
"Через 10 лет это будет бюджетообразующая отрасль. Наша задача, чтобы в будущем изменился промышленный ландшафт и чтобы здесь могли строиться новые заводы и производства. Это соответственно создаст новые рабочие места и увеличит поступление налогов", — убежден Евтушенко.
Управляющий директор Wien Energie International GmbH Малер-Хуттер Мануэль подтвердил заинтересованность Австрии.
Напомним, что в январе 2025 года Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) совместно с ведущими европейскими энергетическими компаниями подписал меморандум о взаимопонимании по созданию "Водородного коридора Украина-ЕС" .