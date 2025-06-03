Промисловий "зелений" кластер. На Волині можуть побудувати водневий завод, що вироблятиме пальне

На Волині може з'явитися перший в Україні промислово-енергетичний кластер на основі відновлювальних джерел енергії, що включатиме будівництво водневого заводу.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Волинської ОДА Іван Рудницький.

Зацікавленість у реалізації такого проєкту висловили австрійська енергетична компанія Wien Energie та українська інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики UDP Renewables (UDPR).

Якщо проєкт буде реалізовано, він стане першим в Україні промислово-енергетичним кластером, що працюватиме на відновлювальних джерелах енергії.

Як повідомив керуючий партнер UDP Renewables (UDPR) Сергій Євтушенко, інтерес до водневого кластера зумовлений стратегією Європейського Союзу щодо переходу до кліматичної нейтральності до 2050 року. Це створює попит на нові енергетичні продукти та галузі.

"Через 10 років це буде бюджетоутворююча галузь. Наше завдання, аби в майбутньому змінився промисловий ландшафт і щоб тут мали змогу будуватися нові заводи і виробництва. Це відповідно створить нові робочі місця і збільшить надходження податків", - переконаний Євтушенко.

Керуючий директор Wien Energie International GmbH Малер-Хуттер Мануель підтвердив зацікавленість Австрії. Він зазначив, що вкінці минулого року Австрія повністю відмовилась від російського газу і нині, окрім розвитку зеленої енергетики, цей проєкт дозволить замістити газ новим продуктом, який є кліматично нейтральним. Вони будуть покупцем цього продукту і шляхи його доставки у Відень – теж частина проєкту.

Нагадаємо, що в січні 2025 року Оператор газотранспортної системи України (ГТС) спільно з провідними європейськими енергетичними компаніями підписав меморандум про взаєморозуміння щодо створення "Водневого коридору Україна–ЄС".