В Україні планують побудувати міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори

Першим об’єктом водневої трубопровідної інфраструктури в Україні може стати один з міжнародних конекторів з подальшим розгортанням по трасі Центральноєвропейського водневого коридору через Карпатські гори до вузлової точки з’єднання багатьох магістральних газопроводів на заході України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба"Оператора ГТС України" (ОГТСУ).

Зазначається, що Європейський Союз розглядає Україну як потенційного постачальника відновлюваного водню, тому у розробці національних стратегій розвитку водневої інфраструктури необхідно враховувати вимоги європейського водневого регулювання.

«Нашою довгостроковою амбіцією є створення мережі транспортування водню загальнонаціонального масштабу. Товариство враховує при цьому низку безпекових факторів і комерційні міркування – пріоритетним є запит на доступ до розвиненого ринку ЄС», – зазначив начальник управління стратегії ОГТСУ Олександр Гайдін.

Він також відзначив необхідність враховувати правила ЄС щодо функціонування ринку водню, вимоги до операторів водневих трубопровідних систем.

Воднева трубопровідна інфраструктура в Україні

Стосовно реалізації об’єктів водневої трубопровідної інфраструктури в Україні, в ОГТСУ зауважують, що найбільш вірогідно першим таким об’єктом стане один з міжнародних конекторів, з подальшим розгортанням по трасі Центральноєвропейського водневого коридору через Карпатські гори до вузлової точки з’єднання багатьох магістральних газопроводів на заході України, що стане «воротами» для експорту українського водню до районів підвищеного попиту в ЄС.

ОГТСУ системно долучається до розвитку нового ринку та співпрацює в цьому напрямі з міжнародними партнерами. Зокрема, ОГТСУ розвиває разом з операторами ГТС Словаччини (EUSTREAM), Чехії (NET4GAS) та Німеччини (OGE) спільний проєкт СЕНС (Central European Hydrogen Corridor).

У 2023 році СЕНС увійшов до першого списку проєктів спільного інтересу (PCI) і проєктів взаємного інтересу (PMI) Європейської Комісії, як такий, що повністю відповідає цілям Європейського зеленого курсу. СЕНС має забезпечити транспортування відновлюваного водню з України через Словаччину та Чехію до Німеччини та інших країн ЄС.

Крім того, з 1 січня 2025 року започатковано роботу над проєктом “Водневий коридор Україна-ЄС”, який передбачає співпрацю залучених сторін та виконання зобов’язань вздовж ланцюжка створення вартості: виробництво, транспортування та споживання водню.