Не из Индии: откуда больше всего трудовых мигрантов заехало в Украину

Сегодня в Украине временно проживают в 3,9 раза меньше иностранцев, чем было до полномасштабной войны. В прошлом году больше всего трудовых мигрантов приехало в Украину из Турции. Работу в Украине также ищут граждане Индии, США, Великобритании, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Пакистана, Колумбии,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко в программе Центра противодействия дезинформации "ИПСО и люди".

Комментируя тему трудовой миграции, она отметила, что в 2025 году удостоверения оформили около 4900 иностранцев. Причем лидером среди стран-доноров рабочей силы не Бангладеш, а Турция. Также в списке присутствует Великобритания, США, Индия и Узбекистан.

По словам Науменко, в январе-апреле этого года ДМС выдала 2875 разрешений на трудоустройство. 501 разрешение получили граждане Индии, 203 - граждане Азербайджана, 191 - граждане Пакистана. Разрешения также получили граждане Великобритании, Словении, Туниса и Узбекистана.

Глава ГТС подчеркнула, что в 2021 году временно в Украине проживали 189 иностранных граждан. Сегодня таких иностранцев 48 тысяч.

Кроме того, в Украине есть иностранцы с видом на постоянное проживание, то есть у них есть разрешение на эмиграцию в нашу страну. В этом случае число иностранных граждан составляет 303 тысяч человек. И эта цифра, как объяснила Науменко, почти не изменилась.

Руководитель ДМС также прокомментировала волну дезинформации о якобы массовом наплыве трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш в Украину.

"То есть в тот момент, когда к нам заезжало вдвое больше людей, чем в прошлом году, никаких нарративов не было. Все было окей, они здесь спокойно работали", - заявила Науменко.

Напомним, в апреле МИД и СБУ получили задачу разработать изменения в список «стран миграционного риска». Глава Офиса президента Кирилл Буданов пояснил, что это решение может частично упростить ситуацию для бизнеса, который сможет привлекать иностранцев к работе.

Эта тема вызвала масштабный общественный дискурс – люди выступили против трудовых мигрантов. Потом министр экономики Алексей Соболев заявил, что привлечение трудовых мигрантов пока не является приоритетом для Украины. Основную ставку правительство делает на возвращение украинцев из-за границы и вовлечение в работу тех, кто уже находится в стране.

Заменят ли мигранты украинских работников?

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что мигранты из других стран не могут стать альтернативой покрытия дефицита рабочей силы в Украине.

По его мнению, привлечение работников из других культурной среды не решит проблем Украины, а может создать новые социальные и риски безопасности.

Ранее сообщалось, что в новых жилых комплексах Ивано-Франковска планируется привлекать трудовых мигрантов из Индии для выполнения отдельных строительных работ.