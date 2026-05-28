Не з Індії: звідки найбільше трудових мігрантів заїхало до України

Сьогодні в Україні тимчасово проживають у 3,9 раза менше іноземців, ніж було до повномасштабної війни. Минулого року найбільше трудових мігрантів заїхало до України з Туреччини. Роботу в Україні також шукають громадяни Індії, США, Великої Британії, Узбекистану, Азербайджану, Китаю, Пакистану, Колумбії,

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко в програмі Центру протидії дезінформації "ІПсО і люди".

Коментуючи тему трудової міграції, вона зауважила, що у 2025 році посвідки оформили близько 4900 іноземців. Причому лідером серед країн-донорів робочої сили є не Бангладеш, а Туреччина. Також у списку присутні Велика Британія, США, Індія та Узбекистан.

За словами Науменко, у січні-квітні цього року ДМС видала 2 875 дозволів на працевлаштування. 501 дозвіл отримали громадяни Індії, 203 — громадяни Азербайджану, 191 — громадяни Пакистану. Дозволи також отримали громадяни Британії, Словенії, Тунісу й Узбекистану.

Очільниця ДМС підкреслила, що 2021 року тимчасово в Україні проживали 189 іноземних громадян. Сьогодні таких іноземців 48 тисяч.

Крім того, в Україні є іноземці з посвідкою на постійне проживання, тобто вони мають дозвіл на еміграцію до нашої країни. У цьому випадку число іноземних громадян становить 303 тисячі людей. І ця цифра, як пояснила Науменко, майже не змінилася.

Очільниця ДМС також прокоментувала хвилю дезінформації про нібито масовий наплив трудових мігрантів з Індії та Бангладеш до України.

"Тобто в той момент, коли до нас заїжджали вдвічі більше людей, ніж минулого року, ніяких наративів не було. Все було окей, вони тут спокійно працювали", — заявила Науменко.

Нагадаємо, у квітні МЗС та СБУ отримали завдання опрацювати зміни до списку «країн міграційного ризику». Голова Офісу президента Кирило Буданов пояснив, що це рішення може частково спростити ситуацію для бізнесу, який отримає змогу залучати іноземців до роботи.

Ця тема викликала масштабний суспільний дискурс — люди виступили проти трудових мігрантів. Тож згодом міністр економіки Олексій Соболев заявив, що залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Основну ставку уряд робить на повернення українців з-за кордону та залучення до роботи тих, хто вже перебуває в країні.

Чи замінять мігранти українських працівників?

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мігранти з інших країн не можуть стати альтернативою для покриття дефіциту робочої сили в Україні.

На його думку, залучення працівників із країн іншого культурного середовища не вирішить проблем України, а може створити нові соціальні та безпекові ризики.

Раніше повідомлялося, що у нових житлових комплексах Івано-Франківська планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт.