Український ринок гібридів показав різке зростання у квітні: яке авто домінує

У квітні 2026 року український автопарк поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових автомобілів HEV та PHEV. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Частка нових автомобілів у сегменті гібридів становила 55%, тоді як у квітні 2025 року вона сягала 63%. Решту ринку сформували імпортовані вживані авто.

Найпопулярнішими новими гібридними моделями в Україні стали:

Toyota RAV4 — 347 авто;

Toyota Yaris Cross — 120 авто;

Nissan Qashqai — 102 авто.

Серед імпортованих гібридів із пробігом найбільший попит мали:

Ford Escape — 97 авто;

Kia Niro — 81 авто;

Toyota Prius — 76 авто.

Зростання продажів гібридних авто в Україні відбувається на тлі стабільного попиту на економічні моделі з нижчим споживанням пального. Водночас частка вживаних гібридів продовжує збільшуватися через вищі ціни на нові автомобілі та активний імпорт авто з-за кордону.

Додамо, у березні український автопарк поповнився понад 3,3 тисячами гібридних легкових автомобілів, що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільший попит спостерігається на нові моделі.