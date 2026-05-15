Украинский рынок гибридов показал резкий рост в апреле: какой автомобиль доминирует
В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили более 3,6 тысяч гибридных легковых автомобилей HEV и PHEV. Это на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на, сообщает "Укравтопром".
Доля новых автомобилей в сегменте гибридов составила 55%, тогда как в апреле 2025 года она достигала 63%. Остальный рынок сформировали импортируемые подержанные авто.
Самыми популярными новыми гибридными моделями в Украине стали:
- Toyota RAV4 - 347 авто;
- Toyota Yaris Cross - 120 авто;
- Nissan Qashqai - 102 авто.
Среди импортированных гибридов с пробегом наибольший спрос имели:
- Ford Escape - 97 авто;
- Kia Niro - 81 авто;
- Toyota Prius - 76 авто.
Рост продаж гибридных автомобилей в Украине происходит на фоне стабильного спроса на экономичные модели с более низким потреблением топлива. В то же время доля б/у гибридов продолжает увеличиваться из-за более высоких цен на новые автомобили и активный импорт авто из-за рубежа.
Добавим, в марте украинский автопарк пополнился более 3,3 тысяч гибридных легковых автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой спрос наблюдается на новые модели.