Посли ЄС дали "зелене світло" найбільшому з початку війну пакету санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу 7 жовтня погодили нові санкції проти Росії.

про це повідомив редактор "Радіо Вільна Європа" з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його словами, посли ЄС сьогодні дали "зелене світло" новим санкціям проти 743 осіб та 826 організацій військової промисловості Росії.

Також санкції стосуються 77 осіб, "обраних" до Держдуми РФ від окупованих територій України.

Окрім того, посли ЄС погодили поновлення санкцій щодо використання Росією хімічної зброї на фронті . У списку 31 особа та 6 організацій.

Нові санкції ЄС проти РФ

Як пише Reuters, новий пакет санкцій ЄС стане найбільшим з часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Під обмеження потраплять організації та особи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії. Понад половина з них зосереджена на виробництві ракет.

Після схвалення послами списки будуть надіслані міністрам закордонних справ ЄС 12 жовтня для остаточного затвердження.

Останній об'єднаний пакет ЄС - 21- й - було прийнято у липні цього року.

Нещодавно в ЄС нарешті вирішили продовжити санкції проти Росії на три роки за порушення територіальної цілісності України. Під обмеження потрапили майже 3000 бізнесменів, політиків і компаній РФ, але зі списку виключили мільярдерів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.