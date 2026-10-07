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Новости
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Послы ЕС дали "зеленый свет" крупнейшему с начала войну пакету санкций против России

санкции
Послы ЕС согласовали самый большой с начала полномасштабного вторжения пакет санкций против России / Shutterstock

Послы стран Европейского Союза 7 октября согласовали новые санкции против России .

об этом   сообщил   редактор "Радио Свободная Европа" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

По его словам, послы ЕС сегодня дали "зеленый свет" новым санкциям против 743 человек и 826 организаций военной промышленности России.

Также санкции касаются 77 человек, "избранных" в Госдуму РФ от оккупированных территорий Украины.

Кроме того, послы ЕС согласовали возобновление санкций по использованию Россией химического оружия на фронте. В списке 31 человек и 6 организаций.

Новые санкции ЕС против РФ

Как пишет Reuters, новый пакет санкций ЕС   станет самым большим   со времен полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Под ограничения попадут организации и лица, связанные с военно-промышленным комплексом России. Более половины из них сосредоточена   на производстве ракет.

После одобрения послами списки будут отправлены министрам иностранных дел ЕС   12 октября   для окончательного утверждения

Последний объединенный пакет ЕС - 21-й - был принят   в июле этого года.

Недавно в ЕС наконец-то решили продлить санкции против России на три года за нарушение территориальной целостности Украины. Под ограничения попали около 3000 бизнесменов, политиков и компаний РФ, но из списка исключили миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Автор:
Светлана Манько

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