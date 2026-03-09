Запланована подія 2

Новости
Минразвития получит более 466 млн евро на проекты восстановления: на какие направления направят средства

евро
Минразвития получит 466,5 млн евро на проекты восстановления / Depositphotos

Украина получит доступ к 1,5 млрд евро финансирования через механизм UIF, из которых 466,5 млн евро пойдут на проекты восстановления общин, реконструкцию автомобильных дорог и развитие железнодорожного сообщения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предоставление этих гарантий является первым шагом, после которого начнется подписание соглашений по фактическому получению денег. Общая сумма финансирования по программе ЕИБ составляет 605,75 млн. евро, а Министерство развития общин и территорий будет координировать 77% этих средств на сумму 466,5 млн. евро. Основной фокус программ направлен на модернизацию транспортных путей, восстановление жилья, повышение энергоэффективности и создание безопасных укрытий.

"Каждый евро из этих миллионов - это инвестиция в мобильность, безопасность и качество жизни украинцев, что соответствует лучшим европейским стандартам и принципу Build Back Better", - отметил министр Алексей Кулеба.

Средства, которые поступят в распоряжение Минразвития будут распределение по следующим ключевым направлениям:

  • 132,5 млн евро – обеспечение обслуживания железнодорожной инфраструктуры и развитие железнодорожного сообщения;
  • 123 млн евро – масштабирование программ "Энергодом" и "Восстановления Дом" для энергоэффективного восстановления жилья;
  • 106 млн евро – продолжение финансирования в рамках проекта "Пути солидарности" для логистики и ремонта автодорог;
  • 68,5 млн евро – первый транш проекта по модернизации пунктов пропуска на западной границе;
  • 26,5 млн евро – строительство и ремонт укрытий в зданиях по муниципальным программам ЕИБ;
  • 10 млн евро – дофинансирование текущих проектов.

Отдельно программа ЕБРР предусматривает 100 млн евро на проекты децентрализации тепло- и энергоснабжения через прямое сотрудничество с бизнесом и городами. Использование смешанного финансирования, объединяющего кредиты и гранты, позволяет существенно снизить нагрузку на государственный бюджет.

Напомним, 6 марта наблюдательный комитет Ukraine Investment Framework (UIF) одобрил восемь новых программ, направленных на решение социальных и экономических вопросов Украины. Общая стоимость пакета составляет 1,5 млрд евро .

Автор:
Татьяна Ковальчук