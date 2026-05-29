Війна більше не єдина загроза: фінансовий сектор занепокоїли світові ціни на сировину

Фінансовий сектор України залишається стійким до значних негативних подій. Уже восьме опитування поспіль із листопада 2022 року більшість учасників ринку оцінюють його стійкість як середню або високу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати опитування НБУ.

Більшість респондентів оцінили поточний стан фінансового сектору як задовільний або добрий, хоча частка негативних оцінок дещо зросла. Дві третини опитаних заявили, що за останні шість місяців ситуація не змінилася, а третина вважає, що стан сектору покращився.

При цьому майже 88% учасників опитування не очікують змін у фінансовому секторі впродовж наступних шести місяців.

Респонденти оцінюють загальний рівень ризику як помірно високий або середній. Жоден із учасників опитування не назвав стійкість фінансового сектору дуже низькою, як і під час попереднього дослідження у листопаді 2025 року.

Головним джерелом системних ризиків для фінансового сектору залишається війна з Росією. Водночас уперше за весь період спостережень другою найбільшою загрозою респонденти назвали ризик зміни світових цін на сировинні товари.

Серед інших вагомих ризиків керівники фінансових установ відзначили якість законодавства та податкової системи. Цей фактор із кінця 2023 року стабільно входить до десятки найбільших загроз для сектору.

Водночас ризик якості людського капіталу, який із травня 2024 року перебував у п’ятірці ключових ризиків, опустився на сьоме місце.

Також понад чверть опитаних повідомили про зростання схильності фінансових установ до ризику за останні шість місяців, тоді як дві третини заявили, що їхній ризик-апетит не змінився.

Нагадаємо, Національний банк вже затвердив методологію стрес-тестування банків у межах оцінки стійкості на 2026 рік. Перевірку пройдуть 26 установ, на які припадає понад 90% активів банківської системи.