Федеральне агентство з управління держмайном РФ розпочало підготовку до продажу майже 24% акцій авіакомпанії "Аерофлот", що може принести російському бюджету великі збитки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, Федеральне агентство з управління державним майном РФ розпочало підготовку до продажу 23,76% акцій авіакомпанії "Аерофлот" та оголосило відбір організатора угоди, який має оцінити ринкову вартість пакета й запропонувати механізм його реалізації.

Ризики для Росії

У розвідці зауважують, що майбутній посередник має оцінити ринкову вартість пакета та запропонувати механізм реалізації, який забезпечить максимальні надходження до федерального бюджету.

Формально в Москві пояснюють цей крок розвитком фондового ринку та залученням інвестицій через біржові інструменти. Водночас продаж значного державного пакета акцій одного з ключових авіаперевізників розглядається як ознака поглиблення фінансових проблем російської економіки. Після завершення угоди частка держави в "Аерофлоті" скоротиться з 73,8% до близько 50%, що дозволить зберегти контроль над компанією, але зменшить її прямий вплив.

Додаткові ризики для бюджету пов’язані з різницею у вартості активу. У 2020 році Мінфін РФ придбав пакет за рахунок Фонду національного добробуту по $0,84 за акцію, тоді як нинішня ринкова ціна становить близько $0,66. За таких умов реалізація понад 944 млн акцій може призвести до орієнтовних втрат у розмірі близько $170 млн.

Окремим чинником тиску залишаються санкції, які обмежують доступ російських авіакомпаній до запчастин, ускладнюють технічне обслуговування та прискорюють старіння флоту. Це зменшує інтерес потенційних інвесторів і ускладнює реалізацію пакета на вигідних умовах.

За оцінками експертів, серед можливих покупців можуть бути державні банки РФ, пов’язані з владою бізнес-групи або інвестори з країн Азії та Близького Сходу, що свідчить про звужене коло міжнародних інвесторів і обмежені можливості Москви залучати широкий капітал.

Цивільна авіація в РФ на межі колапсу

Воєнна розвідка України здійснила успішну кіберспецоперацію, під час якої здобула великий обсяг закритих службових документів "Росавіації", які свідчать про те, що західні санкції прискорюють авіаколапс РФ.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму" в РФ, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. В РФ пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.