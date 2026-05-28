Россия продает четверть акций "Аэрофлота" на фоне финансового кризиса и санкций

Аэрофлот
Дефицит бюджета и санкции подталкивают РФ к продаже акций "Аэрофлота". Фото: szru.gov.ua

Федеральное агентство по управлению госимуществом РФ приступило к подготовке к продаже почти 24% акций авиакомпании "Аэрофлот", что может принести российскому бюджету большие убытки.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   Служба внешней разведки.

По данным ведомства, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ приступило к подготовке к продаже 23,76% акций авиакомпании "Аэрофлот" и объявило отбор организатора соглашения, который должен оценить рыночную стоимость пакета и предложить механизм его реализации.

Риски для России

В разведке отмечается, что будущий посредник должен оценить рыночную стоимость пакета и предложить механизм реализации, который обеспечит максимальные поступления в федеральный бюджет.

Формально в Москве объясняют этот шаг развитием фондового рынка и привлечением инвестиций через биржевые инструменты. В то же время, продажа значительного государственного пакета акций одного из ключевых авиаперевозчиков рассматривается как признак углубления финансовых проблем российской экономики. После завершения соглашения доля государства в "Аэрофлоте" сократится с 73,8% до около 50%, что позволит сохранить контроль над компанией, но снизит ее прямое влияние.

Дополнительные риски для бюджета связаны с разницей стоимости актива. В 2020 году Минфин РФ приобрел пакет за счет Фонда национального благосостояния по $0,84 за акцию, в то время как нынешняя рыночная цена составляет около $0,66. В таких условиях реализация свыше 944 млн акций может привести к ориентировочным потерям в размере около $170 млн.

Отдельным фактором давления остаются санкции, ограничивающие доступ российских авиакомпаний к запчастям, усложняющие техническое обслуживание и ускоряющее старение флота. Это уменьшает интерес потенциальных инвесторов и усложняет реализацию пакета на выгодных условиях.

По оценкам экспертов, среди возможных покупателей могут быть государственные банки РФ, связанные с властями бизнес-группы или инвесторы из стран Азии и Ближнего Востока, что свидетельствует о зауженном круге международных инвесторов и ограниченных возможностях Москвы привлекать широкий капитал.

Гражданская авиация в РФ на грани коллапса

Военная разведка Украины осуществила успешную киберспецоперацию, во время которой получила большой объем закрытых служебных документов "Росавиации", свидетельствующих о том, что западные санкции ускоряют   авиаколлапс РФ.

Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. За неимением мощностей и специалистов в Москве пытаются переориентировать обслуживание самолетов на Иран, где соответствующие работы осуществляют без соответствующей сертификации.

Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму в РФ, когда одни самолеты разбирают для ремонта других. В РФ пустили на "донорство" более 35% воздушных судов.

Автор:
Светлана Манько