Оренда разом із пілотами: РФ намагається домовитися з В'єтнамом про "мокрий" лізинг лайнерів

Росія запропонувала В'єтнаму віддати свої літаки в оренду разом із екіпажами та техобслуговуванням. Через міжнародні санкції авіакомпанії РФ втратили можливість ремонтувати західні лайнери, через що в країні простоює до третини пасажирського флоту.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

"Ми направили колегам відповідні пропозиції, вони їх розглядають", — сказав міністр транспорту РФ Андрій Нікітін після переговорів із представниками В'єтнаму в Москві.

Простої та дефіцит флоту

Російські авіакомпанії використовують переважно Boeing і Airbus. Через міжнародні санкції після початку повномасштабної війни проти України російські перевізники мають обмежений доступ до нових літаків, запчастин і технічного обслуговування цих моделей.

Влітку у 11 найбільших російських авіаперевізників простоювали 130 із 673 літаків, що становить майже 20% флоту. Якщо не враховувати групу "Аерофлот", то у решти восьми компаній не літали 93 із 322 суден, тобто майже третина парку. Нормальний рівень простою через планове обслуговування у цей період становить до 10%.

Попередні спроби та відмови

Раніше РФ вже намагалася домовитися про "мокрий" лізинг із країнами Центральної Азії, Катаром, Кувейтом та Ефіопією. Улітку 2025 року Ефіопія відмовила російській стороні. Влада країни послалася на відсутність повноважень давати вказівки національному перевіснику Ethiopian Airlines, а також на ризики потрапити під вторинні санкції США. Наразі не відомо про жодну підписану угоду щодо оренди іноземних літаків.

Для врегулювання ситуації у квітні 2025 року в РФ дозволили місцевим авіакомпаніям орендувати судна в "мокрому" режимі у іноземних перевізників. Раніше такий лізинг дозволявся лише між російськими компаніями для внутрішніх рейсів.

Нагадаємо, акції російського "Аерофлоту" стрімко обвалилися після попередження президента України Володимира Зеленського про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі РФ.