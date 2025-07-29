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Біля Чернівців триває ремонт міжнародної траси у напрямку ЄС

ремонт доріг
На Буковині ремонтують міжнародну трасу М-19 / Агентство відновлення

На під’їзді до Чернівців ремонтують зношену ділянку міжнародної траси М-19, яка є важливим транспортним маршрутом у напрямку кордону з Європейським Союзом. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт траси

На відрізку траси М-19 — від межі Чернівців до транспортного кільця в селі Магала — тривають роботи з оновлення дорожнього покриття. Цей шлях є частиною міжнародної автомагістралі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, яка щодня витримує значне навантаження, зокрема транзит вантажівок у напрямку кордону з ЄС.

Дорога зазнала значного зношення: глибока колійність, тріщини й загальне погіршення стану полотна потребували негайного втручання.

 У межах ремонту передбачено:

  • зняття зруйнованого шару покриття (фрезерування);
  • укріплення основи дороги;
  • укладання нового шару асфальтобетону.

Хоча ремонт охоплює всю ділянку дороги, роботи виконуються частинами — окремими відрізками по смугах руху. Такий метод дозволяє забезпечити безперервний рух транспорту під час ремонту та зменшує незручності для водіїв.

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів на експлуатаційне утримання. Через війну державне фінансування інфраструктурних проєктів обмежене, тому капітальні ремонти тимчасово не проводяться.

Фото 2 — Біля Чернівців триває ремонт міжнародної траси у напрямку ЄС
Фото 3 — Біля Чернівців триває ремонт міжнародної траси у напрямку ЄС
Фото 4 — Біля Чернівців триває ремонт міжнародної траси у напрямку ЄС
Фото 5 — Біля Чернівців триває ремонт міжнародної траси у напрямку ЄС

Нагадаємо, на дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.

Автор:
Ольга Опенько