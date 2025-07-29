На Дніпропетровщині ремонтують важливу дорогу для постачання гуманітарної допомоги

Автодорога державного значення М-18, що є стратегічною артерією для кількох областей, перебуває у стадії активного ремонту. Відновлення покриття дозволить покращити логістику і прискорити доставку гуманітарних вантажів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Відновлення автошляху М-18

На автомобільній дорозі державного значення М–18, що сполучає Дніпропетровську, Харківську та Запорізьку області, триває відновлення проїзної частини. Траса має критичне значення для забезпечення логістики та оперативного транспортування гуманітарної допомоги.

Наразі вже виконано значний обсяг робіт. Зокрема:

усунено понад 1400 м² вибоїн на дорожньому покритті;

здійснено холодне фрезерування на площі понад 57 тис. кв м;

розібрано близько 2 860 м² зруйнованих покриттів та основ;

влаштовано нову двошарову основу з доменного шлаку товщиною 20 см на аналогічній площі;

облаштовано ще 2 668 кв. м основи з щебенево-піщаної суміші, зміцненої цементом;

укладено понад 2 600 кв. м вирівнюючого шару асфальтобетону;

нанесено фінішне асфальтобетонне покриття на понад 47 тис. кв. м;

укріплено узбіччя асфальтогранулятом загальною площею понад 7 000 кв. м.

Роботи проводяться поетапно, відповідно до технічних вимог та із врахуванням важливості маршруту для забезпечення стабільного транспортного сполучення в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, на дорозі між Черніговом та Славутичем триває капітальний ремонт трьох мостових переходів, які залишилися недобудованими ще з 2022 року через повномасштабне вторгнення та тимчасову окупацію регіону. У 2025 році роботи було відновлено.